Aleksandra Ševoldajeva: mida raskem hooaeg meil Eestis tuleb, seda parem see meile on

Aleksandra, milline suurepärane võimalus. Kuuendat korda järjest meistriks tulla ja ikka mitte näidata väsimuse märke. Milles see ime seisneb?

Natuke väsinud on olla (naerab). Aga tegelikult seisneb selles, et tuleb keskenduda järgmisele asjale, järgmisele mängule, järgmisele ülesandele. Vahet ei ole, kas me räägime spordist või ükskõik millest, siis kui mõelda liiga palju ette, siis igasugused probleemid ja asjad paistavad palju suuremana, kui nad tegelikult on.

Aga kui keskendud sellele asjale, aga kui keskendud sellele, mis on sinu kontrolli all ja asjale, mida saad nii-öelda järgmisena teha, siis võib-olla tundubki, et ei olegi väsinud. Et selles osas see on see suund, mis meil on.

No täna kahjuks see ilus seeria katkes, kus oleks võinud kõik võidud võtta, aga mõneti on see sümboolne, et teiseks jäänud naiskond lõpuks selle punkti kätte kangutas. Kas Florale üldse on näha lähiaastatelgi võrdväärset tekkimas, kes teile pakuks sellist konkurentsi, mis aitaks ikkagi ka Euroopas edasi?

See on suur küsimus ja selle võtmekoht seisneb selles, et Eestis on ju kvaliteetseid treenereid, kvaliteetseid mängijaid ju palju, aga Flora edu seisneb täna selles, et Flora edu ei soovi ainult mängijad ja ei soovi ainult mina, vaid Flora edu soovib terve Flora jalgpalliklubi ja see on kõige tähtsam moment.

Selles seisneb võti ka kõikide teiste klubide jaoks, et nii kaua kuni see on üksikute inimeste, treenerite ajada ja selline missioon või fänlus, siis see tase või kvaliteet ongi selline, nii palju kuni see treener lõpuks ära väsib. Seega on vaja klubi, kes toetab, kes otsib toetajaid, võimalusi, kes tahab arendada naiste jalgpalli. Ja mina olen selles mõttes väga õnnelik ja rahul, et Eestis on kindlasti veel, aga Flora on üks edukamaid klubisid selle koha pealt.

Ja järgmisel hooajal. mis sa arvad, tuleb sellest mõnevõrra raskem hooaeg, arvestades, et teised ka ikka teevad vaikselt oma samme edasi või läheb Flora ikka oma teed ja võibolla teeb ka Meistrite liigas selle oodatud sammu edasi?

Eks see on meie fookus, et me keskendume oma tööle ja tahame Meistrite liigas teha neid samme alagrupist välja pääsemisele veelgi lähemale, et sellel aastal meil pääses välja alagrupist võistkond, kelle vastu me juhtisime 87. minutil 3:2, seega väga kaugel see ei olnud. Ja see oli täisprofisats, kelle jaoks mitte edasi pääseda oleks olnud täielik katastroof.

Seega me olime päris päris lähedal ja oleme väga rahul sellega, ja ma usun, et me peame selles suunas töötama. Mida raskem hooaeg meil Eestis tuleb, seda parem see meile on.