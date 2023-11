Flora kapten: meil on vaja Meistrite liigas samm juurde panna

Kristiina, sellisel ilusal päikeselisel, aga pisut pakaselisel päeval kuues meistritiitel - tõsi küll, teadsite juba varem, et see on teie jagu, aga millised emotsioonid on? Tundub nagu Florale ei olekski võrdväärset vastast?

Ei, noh täna nägime, et Saku suudab meile vastu astuda küll, selles mõttes kindlasti on! Aga kuues meistritiitel, super, pole midagi öelda, väga hea töö meie poolt läbi aastate tehtud.

Mis see on, mis teid ikkagi aastast aastasse võidule veab ja peaaegu võitmatud teist teeb - ikkagi täna ju ka võit käest ei läinud, kuigi ilus seeria, kus oleks võinud kõikide võitudega lõpetada, sai täna ikkagi lõpu?

Ma arvan, et see on aastate jooksul tehtud töö, Aleksandra väga suur panus naiskonda, klubi väga suur panus naiskonda ja mängijate väga suur soov ja tahtmine mängida jalgpalli, saada paremaks, teha tööd, teha rasket tööd - see see edu võti on meil siin aastate jooksul.

Kui sa ka sellel hooajal vaatasid naiskonda kapteni pilguga, kas sa näed ka vahel, et on väsimust, et on vaja neile seda vunki juurde anda?

Kindlasti on vahetevahel raskemaid hetki, aga pigem vähe. Meil on väga motiveeritud mängijad, ei jää puudu sellest motivatsioonist.

Uuele aastale vastu jälle meistrina, meitritiitlit kaitsta, meistrite liigas mängida... kas sa arvad, et see tuleb varasemast raskem või see tuleb üsna samasugune, kui olete harjunud?

Eks me näe, aga ma arvan, et kui me jätkame samas vaimus ja võib-olla natuke paremini, siis kindlasti on ehk lihtsam, aga ma kindlasti loodan, et liigas tuleb meile vastupanu, et me saaks ka liigas neid raskeid mänge.

Kindlasti ootame ka Meistrite liigat - sel aastal meil juba läks peaaegu väga hästi, aga ikkagi on vaja veel see samm juurde panna.