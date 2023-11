Wolves jahib saaliliigas esimesi punkte, Viimsi soovib täiseduga jätkata

Ravens Futsal ja Phoenix tulevad kohtumisele vastu erinevalt emotsioonilt: Tartu tiim alistas eelmises voorus suureskooriliselt Jõgeva Wolvesi, Jõhvi Phoenix pidi seevastu andma loobumisvõidu Viimsile. Tartu Vald Ravens Futsal on viie vooru järel kogunud kolme võidu ja kahe kaotuse järel üheksa punkti ning paigutub neljandale positsioonile, kahe võidu ja kolme kaotusega kuus punkti teeninud Phoenix on aga kuuendal real, vahendab jalgpall.ee.

Omavahel on meeskonnad läinud vastamisi viiel korral, neist kolmel korral on kaalukausi enda poole kallutanud Phoenix, kaks võitu on noppinud Ravens Futsal. Kumb meeskond peale jääb või kas lepitakse esimest korda ajaloos omavahel viiki, selgub reede õhtul kell 20.00 Lähte spordihallis.

Laupäeval on mängupäeva esimeses kohtumises vastamisi Sillamäe FC NPM Silmet ja Rummu Dünamo. Silmet on tabeli hoidmas hetkel teist positsiooni, olles kogunud üheksa punkti, Rummu Dünamo on kolme punktiga seitsmes. Hooaja esimese meeskondade omavahelise kohtumise avavile kõlab kell 17.00 Sillamäe spordikompleksis.

Kell 19.00 pannakse pall mängu Jõgeva spordikeskus Virtuses, kus võidu eest heitlevad FC Jõgeva Wolves ja Tallinna FC Bunker Partner. Liigatabelis on Bunker Partner viie vooru järel üheksa punktiga kolmas, Wolves pole seni punktiarvet avanud ning paikneb tabeli viimasel real.

Samal ajal kõlab avavile Viimsi kooli spordikompleksis, kus omavahel võtavad mõõtu Viimsi FC Smsraha ja Narva United FC. Viimsi paikneb tabelis liidripositsioonil, Narva on üheksa punktiga viiendal real.