Viimsi lõpetas saaliliiga põhiturniiri avaringi täiseduga

Viimsi FC Smsraha alistas 7. vooru viimases mängus võõrsil 12:0 (7:0) tabelis eelviimast kohta hoidva Rummu Dünamo. Neljal korral lõi palli vastaste väravavõrku Edwin Stüf.

Esimese ringi lõpetasid võrdselt 5 võidu ja 2 kaotusega Tartu Vald/Ravens Futsal ja Tallinna FC Bunker Partner. Tartlased olid 7. voorus võõrsil 9:2 (5:2) paremad kohtumist 2:1 juhtima läinud Narva United FC meeskonnast, kes lõpetas avaringi viiendana. Mängu tuli murrang esimese pooaja lõpus, kui vähem kui viie minutiga lõid külalised neli väravat. Kolme tabamusega lahkusid piirilinnast Temari Nuuma ja Eduard Desjatski.

Enne vooru võrdsete punktidega olnud Tallinna FC Bunker Partneri ja Sillamäe FC NPM Silmeti kohtumises võitis esimest hooaega meistriliigas mängiv Tallinna meeskond eelmise hooaja hõbedaklubi 5:1 (2:1). Kahe väravaga oli kohtumise resultatiivseim Mark Ivanov. 33. minutil, seisul 4:1 sai Sillamäe väravavaht Eduard Orehhov karistusalast väljaspool palli käega mängimise eest punase kaardi.

Põnev kohtumine toimus Jõhvis, kus Jõhvi FC Phoenix läks FC Jõgeva Wolvesi vastu küll 5:1 juhtima, kuid poolaeg lõppes 5:4. Seisul 6:5 sai külaliste väravavaht ilmse väravavõimaluse takistamise eest punase kaardi ja kuigi kaheminutilist ülekaalu Jõhvi ei realiseerinud, said nad ikkagi lõpuks raske 8:5 võidu. Kolm väravat lõi võitjate kasuks mängu alguses 2 minuti ja 35 sekundi jooksul Danila Tsõgankov.

Paremusjärjestus (7/14): 1. Viimsi FC Smsraha 21, 2.-3. Taru Vald/Ravens Futsal ja Tallinna FC Bunker Partner 15, 4. Sillamäe FC NPM Silmet 12, 5.-6. Narva United FC ja Jõhvi FC Phoenix 9, 7. Rummu Dünamo 3, 8. FC Jõgeva Wolves 0 punkti.

Väravaküttide edetabelit juhtib Anton Pfening (FC NPM Silmet) 14 tabamusega, 12 väravat on löönud Milorad Bojic (FC Smsraha) ja 11 väravat on kirjas Erki Mõttusel (Ravens Futsal). 10 tabamusega jagavad 4.-6. kohta Lehar Savikink ja Ken-Krister Uuspalu (mõlemad Ravens Fusal) ja Marko Murumaa (FC Jõgeva Wolves).

Söötjate edetabeli tipus on Pfening 7 ning Volodymyr Lonshakov (FC NPM Silmet) ja Raul Rebane (Ravens Futsal) 6 resultatiivse sööduga.

Teise ringi esimese ehk 8. vooru neljast mängust kolm peetakse 9. detsembril. Vastamisi on Rummu Dünamo - Tartu Vald/Ravens Futsal, FC Jõgeva Wolves - Sillamäe FC NPM Silmet ja Narva United FC - Jõhvi FC Phoenix. Vooru keskne mäng – Tallinna FC Bunker Partner - Viimsi FC Smsraha – on lükatud 10. jaanuarile.

Järgmisel nädalal on lisaks meistrivõistluste voorule kavas ka enamik saalijalgpallikarikavõistluste kaheksandikfinaali kohtumisi. Neist keskses kohtuvad neljapäeva õhtul Narvas Narva United FC ja Viimsi FC Smsraha. See on ainus selle ringi kohtumine, kus kokku saavad kaks meistriliigas mängivat meeskonda.

Pärast järgmise nädala mänge on kalendris koondiste paus. Eesti meeskond sõidab Taani Baltic Nordic Cupile, kus neil seisab vahemikus 12.-17. detsembrini ees viis kohtumist.