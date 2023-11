Eesti naiste jäähokikoondis jätkas Balti liigas edukalt

Sellest hooajast koondise jaoks käivitunud Balti liiga projekt on pakkunud korraliku tasemega mänge paljudele Eesti naistele. Pühapäeval jäid küll kõrvale näiteks Edith Pärnik ja Kirke Kulla, aga ikkagi kasutati nelja viisikut.

Tippude hulka Eesti Balti liigas ei kuulu, kuid püsitakse heas konkurentsis. "Ma päris Läti tiimidega nii kursis ei ole, aga kui me nelja hulgas lõpetame, ma arvan, et siis on igati korda läinud," sõnas koondise kapten Diana Kaareste ERR-ile.

Võidu lõplikult kindlustanud kolmanda värava autor oli hommikuses mängus Margaret Neering. Tema esindab 20-aastasena nooremat põlvkonda. Kokkumängu on Balti liigas võimalik lihvida 18 kohtumise jooksul.

"Kõige paremini näen ma seda oma viisikus. Meil on juba väga hea söödumäng. Me teame, kus teine asub – see on väga palju juurde andnud, see Balti liiga," ütles abikapten Neering.

"Meil on oma liigas suhteliselt vähe mänge. Ja see Balti liiga annab meile selle võimaluse, et me saame koondisena kogu aeg koos mängida."

Kaareste kiidab noori. "Noored on tublid ja tore, et neile antakse see võimalus. Ma usun neisse ja ma väga tahaks loota, et paari-kolme aasta pärast on nad nii kogenud ja tugevad, et saavad juba ilma meie, vanakesteta, iseseisvalt hakkama."

Balti liigasse kuulub sel hooajal kokku 15 naiskonda.