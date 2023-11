Oliver Jürgens ootab koondisedebüüti: see on minu jaoks väga põnev

20-aastase Jürgensi sõnul tuli otsus koondisekutse vastu võtta tema jaoks kergelt. "Tahtsin tulla juba oktoobris, aga ütlesin ausalt, et ma ei olnud valmis: mul oli juunis operatsioon, ma ei olnud piisavalt treeninud ja mul oli vaja aega. Nüüd tulin," rääkis Jürgens ERR-ile.

"See on kindlasti mulle midagi uut: suured mängud, tugevad tiimid, minu jaoks väga põnev. Tahan treenida uute tiimikaaslastega, saada kontakti, mängida, debüteerida. See ongi mõte. Olen keskendunud trennideks ja mängudeks," kinnitas Jürgens.

Jürgens mängis Itaalias Verona Hellase, AS Roma ja Milano Interi noortevõistkondade eest, praegu mängib ta Ungaris Ujpestis, kelle esindusmeeskonna eest lõi üle-eelmisel nädalal karikasarjas oma esimese värava.

"Ma arvan et olen heas vormis, tegin paar mängu nii esinduses kui duublis. Lõin väravaid. Tunnen ennast hästi, Ungaris ei ole viimasel ajal väga rahul mänguajaga, tahaks ikka rohkem mängida ja usun, et olen selleks valmis. Vaatame, mis saab," sõnas Jürgens.

Ametlikes mängudes pole Eesti koondis sel aastal saanud võidurõõmu tunda, viimase nelja valikmängu väravate vahe on 0:15. "Vahepeal on paremad ajad, vahepeal ei ole nii hästi," rääkis Jürgens koondise käekäigu kohta. "Ma ei tea, milles probleem on, aga kõik on keskendunud, kõik töötavad. Loodame seekord paremini teha. Ootame väga mängu."

Jalgpallikoondis kohtub 16. novembril A. Le Coq Arenal EM-valikmängus Austriaga ja kolm päeva hiljem võõrsil Rootsi koondisega.