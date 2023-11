Marseille võõrustab Lyoni kodupubliku ees, karistust ei määratud

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga teatas neljapäeval, et oktoobri lõpus vägivallatsejate tõttu ära jäetud kohtumine Marseille Olympique'i ja Lyoni Olympique'i vahel peetakse tavapäraselt Marseille' koduväljakul.

Marseille ja Lyon pidid 29. oktoobril koduses kõrgliigas vastamisi minema, kuid mäng jäeti ära, sest Marseille' toetajad ründasid külastava meeskonna bussi. Rünnaku tagajärjel sai viga Lyoni peatreener Fabio Grosso. Lisaks meeskonna bussile rünnati veel kuut bussi, mis vedasid külalismeeskonna toetajaid.

Mõned päevad hiljem määras Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga kohtumise uueks kuupäevaks 6. detsembri ning lisas neljapäeval, et kohtumine peetakse ikkagi Marseille' kodustaadionil Stade Velodrome'il ning pealtvaatajatele piiranguid ei kehtestata. Lisaks teatas liiga, et Marseille'le ei määrata karistust, sest juhtum leidis aset areenist kaugemal ning ei olnud seotud klubiga.

Lyon teatas seepeale, et vaidlustavad kõrgliiga otsuse. "Lyoni Olympique on šokeeritud distsiplinaarkomisjoni otsusest kuulutada end nende ekstreemselt tõsiste juhtumitega seoses ebapädevaks. Juhtumid raskendasid tõsiselt professionaalse meeskonna Stade Velodrome'ile saabumist," teatas klubi.

Lyoni jalgpallidirektor Vincent Ponsot on varasemalt väljendanud, et mäng peaks toimuma neutraalsel väljakul.

Marseille on sel hooajal Prantsusmaa kõrgliigas kümnest mängust võitnud kolm ja asetseb 13 punktiga liigatabelis üheksandal real. Lyon on samuti kümme mängu pidanud, kuid ei ole ühtegi võitnud ja on nelja punktiga viimasel kohal.