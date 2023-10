Üle-eelmise kümnendi Prantsusmaa jalgpalli valitseja vireleb tabeli põhjas

Lyoni edulugu on nii-öelda naftarahade eelse jalgpalliajastu üks tähelepanuväärsemaid: kohalik ärimees Jean-Michel Aulas sai toona Prantsusmaa esiliigas mänginud meeskonna presidendiks aastal 1987, vabastas oma ambitsioonika plaani [OL - Europe] raames Lyoni võlgadest ning muutis tarkade investeeringute toel klubi 2000. aastate keskpaigaks üheks maailma rikkaimaks.

Vahemikus 2002-08 tuli Lyon seitse kevadet järjest Prantsusmaa meistriks, sellel perioodil kuulusid meeskonda mitmed toonased ja hilisemad Prantsusmaa koondislased, nagu Sidney Govou, Eric Abidal, Sylviain Wiltord, Gregory Coupet, Florent Malouda, Hatem Ben Arfa ja Karim Benzema; lisaks välismaised tähed Juninho, Michael Essien, Fred jpt.

Aulase suureks eesmärgiks - ja nii mõnegi arvates ka kinnisideeks - oli edu Meistrite liigas, kuid kõige-kõige kõrgemasse mängu ehk finaali meeskond ei jõudnudki. Poolfinaalis langeti konkurentsist aastatel 2010 ja 2020, veel kolmel korral jõudis Lyon Aulase ametiajal veerandfinaali.

Viimastel aastatel pole Lyoni käsi enam nii hästi käinud. Kõrgliigas lõpetas meeskond hooaja esikolmikus viimati 2018/19, Aulase jaoks viimaseks jäänud eelmisel hooajal sai Lyon Ligue 1's seitsmenda koha.

Uue presidendi John Textori käe all on selle hooaja algus olnud aga katastroofiline: Lyon on Euroopa viies tippliigas jätkuvalt ainus klubi, kes pole sel hooajal üheski mängus veel kordagi juhtinud, seitsme vooruga kogutud kaks punkti on meeskonnast teinud tabeli punase laterna.

Kaks nädalat tagasi lahkus Lyoni peatreeneritoolilt mängijana nii maailma- kui Euroopa meistriks kroonitud Laurent Blanc, kelle asemel tuli laeva tüürima 2006. aastal Itaaliaga maailmameistriks kroonitud Fabio Grosso, aga temagi ajastu on alanud kahe järjestikuse kaotusega. Pühapäeval jäi Lyon 0:2 alla Reimsile.

Ka praegu on Lyoni koosseis nimede poolest oluliselt tugevam Prantsusmaa kõrgliiga viimasest kohast: meeskonda kuuluvad näiteks Argentinaga maailmameistriks tulnud äärekaitsja Nicolas Tagliafico, Portugali koondise väravavaht Anthony Lopes, endine Müncheni Bayerni poolkaitsja Corentin Tolisso ja Arsenali kaptenipaela kandnud ründaja Alexandre Lacazette, lisaks 20 eluaastale vaatamata Lyoni juba enam kui sajas ametlikus mängus esindanud Rayan Cherki.

Küll on meeskonna mängule suure jälje jätnud keskväljamootori Bruno Guimaraese ja tehniliselt mitmekülgse Lucas Paqueta mullune lahkumine Inglismaa kõrgliigasse. Suured probleemid on kogenematu kaitseliiniga ning brasiillaste lahkumise järel pole väljaku keskele leitud neile piisavalt dünaamilisi asendajaid.

Mõned päevad tagasi kritiseeris Lyoni juhtimist - peamiselt jalgpallidirektorit Vincent Ponsot'd ning aastaid mängijate palkamise eest vastutanud Bruno Cheyroud - teravalt meeskonna endine ründaja Moussa Dembele. "Cheyrou ütles, et mängijad on aktiva. Kus ta enda arvates oli? Orjalaeval? Puuvillapõllul? Ma ei ole kellegi vara, ma olen inimene. Kui me oleme varad, siis kes on fännid? Vaid tarbijad? See on väga ohtlik ja lugupidamatu mõtteviis," sõnas Dembele intervjuus Foot Mercatole.

"Lahkusin, nagu tegid Malo [Gusto], Castello [Lukeba] ja Bradley [Barcola]. See oli nende arengu jaoks hea ja õige valik. Lucas Paqueta ja Bruno Guimaraes tegid lahkudes samuti õige valiku: vaadake vaid, kui rõõmsalt nad mängivad," lisas nüüd Saudi Araabias suurt raha teeniv ründaja.