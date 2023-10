Lyoni bussi rünnanud vägivallatsejad vigastasid peatreenerit, mäng jäi ära

Telekanali Sky Italia kaadrid näitasid Lyoni bussi, mille kaks akent olid sisse visatud ja Grossot, keda kaks abilist aitasid staadioni suunas. Endine Itaalia koondislane oli oma näo katnud veriste kätega.

"Ta ei saanud rääkida, tal olid klaasikillud näos," kommenteeris Lyoni president John Textor. "Ma olen väga vihane - meie mängijad ja treener valmistusid tänaseks ja fännid tahtsid mängu näha."

Lisaks meeskonna bussile rünnati veel kuut bussi, mis vedasid külalismeeskonna toetajaid.

Pärast seda otsustati mängu pühapäeval mitte pidada ja staadionile kogunenud 65 000 pealtvaatajal paluti rahulikult lahkuda. Sündmuste osas võttis sõna ka Prantsusmaa spordiminister Amelie Oudea Castera.

"Pildid sellest, kuidas OL-i [Lyoni Olympique'i lühend - ERR] ja toetajate bussi rünnati kividega ja Fabio Grosso nägu oli verine, on kohutavad," teatas ta ühismeedia platvormi X vahendusel.

"Need vastuvõetamatud teod eitavad jalgpalli ja spordi väärtusi ning kõik toimepanijad tuleb üles leida ja neid karmilt karistada," ütles ta ja lisas, et pühapäeval peeti kinni seitse kahtlusalust.

Marseille andis teada, et nõustub Prantsusmaa jalgpalliliiga otsusega mäng pühapäeval ära jätta. Küll loodavad nad, et see leiab Stade Velodrome'i staadionil siiski peagi aset. Kuna juhtum leidis aset väljaspool staadionit, siis Marseille'i klubi karistus ei ähvarda.

Lyoni klubi kinnitas, et nii peatreener Grosso kui ka tema abiline Raffaele Longo said rünnakus tõsiseid näovigastusi. Lisaks viidati varasematele sarnastele juhtumitele aastatest 2016 ja 2019.

"Lyoni Olympique avaldab kahetsust, et sääraseid olukordi tuleb Marseille's igal aastal ette ning kutsub ametivõime üles selliste vahejuhtumite tõsiduse ja korduvusega arvestama enne, kui toimub veelgi tõsisem tragöödia," teatas külalismeeskond.