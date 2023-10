Tammik: esimene värav tuli varakult ja võttis pinged maha

Kahel korral kurvastas külalisi Lisette Tammik, kes vaid neli päeva varem Jerevanis oli löönud armeenlannadele koguni kübaratriki. Seejuures avas eestlanna skoori kaheksandal minutil.

"Meil oli päris palju võimalusi ja esimene värav tuli tõesti üsna varakult ja võttis pinged maha, väga hea oli," sõnas Tammik ERR-ile.

Kaks järgmist väravat 23. ja 38. minutil lõi koondisekaaslane Emma Treiberg. "Emma oli õigetes kohtades ja lõi oma võimalused ilusti ära. Palju kiitust talle," ütles Tammik.

Teise poolaja alguses Eesti mäng nii hästi välja ei tulnud, sest järgnenud võimalused jäid realiseerimata. "Ei oskagi öelda, võib-olla väljak, võib-olla lihtsalt ei vaadanud palli lõpuni," kommenteeris ründaja.

"Tingimused ei olnud võib-olla kõige lihtsamad, aga eks tuleb vaadata ka peeglisse. Need võimalused tuleb paremini ära kasutada, aga kõige tähtsam on see, et võitsime kolm punkti."

Just sel perioodil jõudsid tabamuseni ka külalisest, sest 56. minutil toimetas palli eestlannade puuri Oksanna Pizlova. "Eesmärk oli taga null hoida, aga lasime kahjuks ühe ära lüüa," ütles Tammik.

Kohtumise kaks viimast väravat tuli taas Eesti kasuks. Kõigepealt andis Tammik 76. minutil karistuslöögist tsenderduse ja kapten Kairi Himanen koksas palli võrku.

"Standardeid oleme väga palju harjutanud ja mul on väga hea meel, et ka Kairi sai pea valgeks," rõõmustas resultatiivse söödu andja.

Viimane värav tuli 90. minutil. "Mari-Liis [Lillemäe] tegi teises ääres suurepärase töö, võitis palli meile ja suutis veel kuidagi väga suurepärase krossi ka mulle panna," kirjeldas Tammik. "Mul ei olnudki midagi muud teha, kui pea vastu panna ja värav lüüa."