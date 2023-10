100 spordihetke | Maadleja August Englas

Võimalik, et August Englase kordaminekud on meie spordiloo ühed alahinnatumad. Oma ainsal, 1952. aasta Helsingi olümpial, jäi Englas medalita. Maadluse suurkujude ja olümpiavõitjate Johannes Kotkase ning Kristjan Palusalu triumfidega võrreldes jääb Englase neljas koht paratamatult varju.

Vigastus lõpetas Englase maadlejakarjääri enne järgmist, Melbourne'i olümpiat, aga spordis pole ainult olümpiamedal see, mis tähenduse loob. Maailmameistriks on August Englas tulnud kahel korral ning eriliseks muudab saavutuse, et Englas on maailmameister nii kreeka-rooma maadluses kui ka vabamaadluses.

August Englas oli ühendus Eesti spordiajastute vahel, kes elas oma esimesed 15 aastat vabas Eestis Palusalu ajastul, sai tunda riigikorra muutusi oma sportlastee tipus ning võimaluse ise kaasa elada Heiki Nabi maailmameistrivõistluste medalitele, jäädes oma eluteel Eesti vaimu härrasmehelikuks kandjaks.

Selliseid maadlejaid ongi vaid üks – August Englas.