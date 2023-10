Vahetusest sekkunud Martinez lõi poole tunniga neli väravat

Inter sõitis laupäeval külla tabeli tagumises otsas paiknevale Salernitanale. Esimene poolaeg möödus väravateta ja poolajapaus mängu märkimisväärset muutust ei toonud. Interi loots Simone Inzaghi otsustas 55. minutil väljakule saata Lautaro Martineze, kellel kulus kõigest seitse minutit, et Salernitana kaitseliin lahti muukida ja Interi juhtima viia.

Argentiinlasest ründaja sellega ei piirdunud, vaid kasvatas 77. minutil külaliste eduseisu kaheväravaliseks ja vormistas 85. minutil kübaratriki. Neljanda värava skooris Martinez minut enne normaalaja lõppu.

Martinez on nüüdseks seitsme mänguga üheksa väravat löönud, mis teeb temast liiga parima väravaküti. "Ma lõin neli väravat, aga olulisem on see, et võitsime mängu," ütles Martinez Sky Sport Italiale. "See oli meie jaoks ülioluline võit. Eelmise mängu Sassuolo vastu kaotasime. Tundsin, et väärisime sellest mängust võitu, aga lasime endale kaks väga rumalat väravat lüüa. Nii et täna pidime kindlasti võitma."

Inter jätkab tabelis liidrina, olles seitsmest mängust teeninud 18 punkti. Sama palju punkte on linnarivaalil Milanil, kes oli Christian Pulisici ja Noah Okafori väravatest parem Rooma Laziost 2:0.

Napoli on 14 punktiga kolmas. Valitsev meister alistas võõrsil Lecce 4:0. Napoli eest said jala valgeks Leo Östigaard, Victor Osimhen, Gianluca Gaetano ja Matteo Politano.