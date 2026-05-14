Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

Inter alistas karikavõistluste finaalis Rooma Lazio 2:0. Milano sinine meeskond asus juhtima 14. minutil Adam Marusici omaväravast ja 33. minutil kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Lautaro Martinez.

Inter võitis kodused karikavõistlused kümnendat korda. Selles arvestuses edestab neid üksnes Torino Juventus, kellel on auhinnakapis 15 Coppa Italia trofeed. Ühtlasi sai Interist esimene klubi pärast Juventust 2017/18 hooajal, kes kroonitud samal hooajal nii Itaalia meistriks kui ka karikavõitjaks.