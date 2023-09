Võrkpalli Balti liiga sai uue nime

Eesti Võrkpalli Liidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul on võrkpalliperel sõlmitud lepingu üle väga hea meel.

"Võrkpall on Eesti edukaim pallimänguala, aga selleks, et see oleks nii ka tulevikus, on meil lisaks riigi toele vaja ka erasponsorite abi. Kõrgel sportlikul tasemel ja hästi organiseeritud kodune klubivõrkpall on pinnas, kus saavad tuule tiibadesse mängijad, kellest sõltub meie rahvuskoondise edu," ütles alaliidu president lepingu olulisust kommenteerides. "Cronimeti väärtused ja visioon Eesti elu edendajana teeb neis meie spordiala jaoks ideaalse partneri."

"Ringmajandusettevõttena töötab Cronimet iga päev selle nimel, et luua meie lastele puhtam ja väärtuslikum elukeskkond. Kuid väärtuslikku elukeskkonda saavad arendada vaid terved ja targad inimesed. Tervislikult elatud elu üks tagaja on kindlasti sport – just seepärast oleme otsustanud hariduse kõrval ka sporti toetada," ütles Cronimet Nordicu juht Eva Pedjak.

"Võrkpall on Eestis pikkade traditsioonidega ja positiivse kuvandiga intelligentne spordiala – need on põhjused, miks meie valik just võrkpallile langes," lisas Pedjak.

Cronimet liigas osaleb sel hooajal kaheksa klubi - neli Eestist, kolm Lätist ja üks Leedust. Liiga põhiturniir kestab oktoobrist veebruarini, Balti meister selgub märtsi algul peetaval finaalturniiril. Tänavune hooaeg algab 1. oktoobril Tallinnas, kui avamängus on vastamisi valitsev Eesti meister Selver/TalTech ja valitsev Balti meister Tartu Bigbank.