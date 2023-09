Nabi lohutusringi matšist: mulle ei antud võrdset võimalust

Nabi tunnistas lohutusringis egiptlase Abdellatif Mohamed Ahmedi 2:0 paremust. "Alustuseks tuleb öelda, et egiptlane oli väga hea, kindlasti vahepealse aja jooksul arenguhüppe teinud ja maadles väga hästi. Tema tegi kõik, mis vaja, et matš võita," alustas Nabi.

"Minu esmane hinnang ja kõrvaltvaatajatelt tulnud tagasiside on see, et kuna kedagi matist välja ei lükatud, siis oleks matš võrdsem olnud, kui mõlemad oleksid parteris võimaluse saanud nii all kui ka peal. Minule seda peal võimalust ei antud ja sellest on kahju, sest olen egiptlasega varem maadelnud ja eelmistel kordadel teda parteris üleveoga võitnud. Kui oleksin võimaluse saanud, siis saaksin öelda, et matš oli võrdne, aga huvitaval kombel mulle seda võimalust ei antud. Kohtunik oli araablane, võib-olla oli tema sümpaatia teine. Aga üldiselt oli vastane tasemel ja kindlasti maadles hästi. Selles mõttes midagi ette heita pole," tunnistas Nabi.

Nabile jäi MM-il silma matšide intensiivsus. "Kindlasti olid rasked matšid, nii ka tänane. Saan öelda, et suutsin ennast MM-iks selle aasta parimasse vormi viia. Eelmistel võistlustel olin kehvem, see on kokkuvõttes tore. Kahju, et sellest olümpiapiletiks ei piisanud. Samas tunnen, et olen lähedal, ma kindlasti ei jäänud teistest valgusaasta kaugusele. Paraku saavad maadluses väga väiksed asjad määravaks ja maailma parimate vastu tuleb anda endast maksimumi. Päris palju on raskekaalu tempot tulnud. Vastast tahetakse väsitada ja nurka suruda. Aktiivsus on oluliseks muutunud ja seda oskust pean arendama."

Nabi saab olümpiapääset püüda kevadistel kvalifikatsiooniturniiridel. "Tulin MM-ile mõnes mõttes kehvemas seisus kui paljud teised. Nägin, et jõudsin tipptasemele lähedale, mitte piisavalt, aga küllaltki lähedale. Kui tervena püsida ja targalt treenida, siis on võimalus olümpiapilet saada. Kindlasti tahan seda ja treenin selle nimel. Saame näha, kuidas see kõik läheb, aga loodan, et hästi."