Nabi: hea meel, et esimestes matšides õnnestus vastu pidada

Nii Nabi avamatš neutraalse lipu all võistleva agressorriigi sportlase Vitali Štšuri kui teine matš norralase Oskar Marviku vastu lõppesid 1:1 viigiga, aga lisanäitajad viisid mõlemal puhul eestlase edasi.

"Esimesed matšid olidki rasked, rasked vastased. Hea meel, et õnnestus nendes matšides vastu pidada," rääkis Nabi telefoniintervjuus ERR-ile. "Vorm oli ikkagi piisavalt heaks saadud, et need matsid võita ja selle üle on hea meel."

Veerandfinaalis ootas Nabit aga 33-aastane türklane Riza Kayaalp, kes on viiekordne maailmameister ja võidutses Belgradis ka mullusel MM-il. Türklane oli eestlasest selgelt parem ja 1.47 enne maadlusaja lõpp lõpetas kohtunik matši tehnilise üleoleku tõttu.

"Mis puudutab matši türklasega, siis tundsin end püsti palju paremini kui parteris, kus ta sai haarde roietest kätte. Kui ta roietest kinni saab, on seda keeruline kaitsta. Minupoolne viga. Ülekaalukas võit ja ta tegi seda hästi," selgitas Nabi.

Nabi jaoks jätkub turniir lohutusringis, kus tuleb reede hommikupoolikul vastamisi minna seitsmekordse Aafrika meistri, egiptlase Abdellatif Mohamed Ahmediga. Selle matši võitja kohtub pronksimatšis hiinlase Lingzhe Mengiga, kes jäi poolfinaalis Kayaalpile alla.

"Egiptlane on selles mõttes tuttav, et neli-viis aastat tagasi olen temaga maadelnud. Kindlasti on ta arenenud, tugev ja arvestatav vastane. Saab olema raske päev, tahaks loota, et enesetunne on samuti hea ja olen taastunud. Tahaks hästi esineda," sõnas Nabi.