Simple Sessionil võtab rahvusvaheliste BMX-naistega mõõtu ka eestlanna

20-aastane Lokk on alates sellest ajast, kui ta 13-aastasena trikirattasõitu harrastama hakkas, unistanud Simple Sessioni võistlusplatsile pääsemisest. Eestlanna võtab teiste seas mõõtu selliste BMX-ala edendanud tuntud sõitjatega nagu alati piire kompav ameeriklanna Angie Mario ja jaapanlanna Minato Oike. Viimane esindas Jaapanit 2020. aasta olümpiamängudel ning tuli seal seitsmendale kohale. Naiste võistlusel osalevad veel Emma Finnegan UK-st, Linda Grabner Austriast, Gina Petrella Itaaliast, Anahi Valentina Hispaaniast, ning Bethany Hedrick USA-st.

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul küsitakse sageli, miks naised siin rula või BMX-aladel ei võistle. "Mul on hea meel, et oleme seekord tasemel BMX-pundi kokku saanud. Naiste tase on viimase kümne aastaga tohutult tõusnud, ja suur rõõm on tõdeda, et järgmisel nädalal saab see võistlus taas teoks. Simple Session oli muide ligi kümme aastat tagasi üks esimesi suurvõistlusi, kus naiste BMX võistluste kavva võeti," räägib Kalmre.

Naiste BMX-võistlus toimub laupäeval, 23. septembril Põhjala tehase sisehallis. Simple Sessioni üritustesari saab avapaugu aga juba kolmapäeval, 20. septembril Skoone Bastionil, kus toimub rula ja BMX tänava-jämm, mis on kõigile pealtvaatajatele tasuta. Pea nädala vältel näeb nii Tallinna tänavatel kui Põhjala tehasesse spetsiaalselt ehitatud skatepargis maailma parimaid rulasõitjaid ning BMX-staare.

Lisaks toimub juba traditsiooniks saanud Simple Sessioni järgne rulaüritus kõikidele naistele. Esmaspäeval 25. septembril on igas vanuses tüdrukute rulapäev, kuhu võib tulla sõitma eelneva kogemuseta. Simple Sessioni park on ainulaadne ja valmib igal aastal ainult suursündmuse tarbeks, seega on naiste rulaüritus hea võimalus proovida juhendajate käe all ka täiesti algajana sõita pargis, kus maailma tipud peadpööritavaid trikke teevad.