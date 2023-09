Portugali koondis lustis EM-valiksarjas üheksa väravaga

Kahel korral kurvastasid vastaseid Goncalo Inacio (12. ja 45+4. minutil), Goncalo Ramos (18. ja 34.) ja Diego Jota (57. ja 77.). Ühe värava lisasid Ricardo Horta (67.), Bruno Fernandes (83.) ja Joao Felix (88.).

Portugal on kulgenud valiksarjas täiesti pidurdamatult, sest kuue vooru järel on neil täisedu 18 punkti ja väravatevahe 24:0. Seejuures on suuresti olnud abi just Luksemburgist, kellele löödi kahe mänguga 15 tabamust.

Kui mängud Portugaliga kõrvale jätta, siis on Luksemburgi valikturniir olnud tegelikult suurepärane. Ülejäänud nelja mängu peale on endale lastud lüüa vaid üks värav ja tabelis hoitakse kolmandat positsiooni.

Teistes J-grupi mängudes sai Slovakkia jagu Liechtensteinist 3:0 (1. David Hancko, 3. Ondrej Duda, 6. Robert Mak) ning Island Bosnia ja Hertsegoviinast 1:0 (90+1. Alfred Finnbogason).

Kuue vooru järel on Portugalil 18, Slovakkial 13, Luksemburgil 10, Bosnia ja Hertsegoviinal ning Islandil kuus ning Liechtensteinil null punkti.

Veel mängiti esmaspäeval D-grupis, kus Horvaatia alistas tänu Andrej Kramarici 14. minuti tabamusele võõrsil Armeenia 1:0 ja hoiab liidrikohta. Läti EM-lootused kustutas aga 0:2 kaotus kodus Walesile (29. pen Aaron Ramsey, 90+6. David Brooks).

Horvaatia ja Türgil on kümme ning Armeenial ja Walesil seitse punkti. Läti jätkab nullil. Seejuures Horvaatial on peetud neli kohtumist, ülejäänuil viis.