Flora lõi kolm väravat, aga Meistrite liiga hooaeg lõppes kaotusega

Eelturniiri võõrustanud Sarajevo saatis palli Flora väravasse juba esimesel mänguminutil ning suurendas 10. minutiks eduseisu kaheväravaliseks. Kolm minutit hiljem vähendas Lisette Tammik karistuslöögist vahe minimaalseks.

21. minutil sündis viigivärav, kui Mari Liis Lillemäe ja Getter Saare omavahelise söödukombinatsiooni tulemusena saadeti pall väravavahi selja taha. Vastased said löödud viigiväravast üha suuremat indu juurde ning esimese poolaja lõpuks oli Sarajevo sahistanud eestlaste väravavõrku veel kahel korral: täpsed olid Veronika Terzic ja Minela Gacanica.

Kuigi 69. minutil lõi Saar veel ühe tabamuse tagasi, ei suutnud Flora naiskond kaotusseisust välja tulla. Kohtumise teisel üleminutil oli hoopis Sarajevo see, kes lõppvärava vormistas ning enda nimele 5:3 võidu kirjutas.

Tallinna FC Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul karistas vastane kõik naiskonna eksimused ära. "Esimesel poolajal avaldas vastane kõrget survet, alumine ruum ei tulnud meil nii hästi toime, et teha otsuseid kiiremini kui surve tuli. Kohe, kui eksisime, karistas vastane meid ära. Leidsime ka ise käike, kuid kahjuks ei suutnud me piisavalt momente tekitada või neid kõiki ära realiseerida. Need, mis suutsime, need ka realiseerisime," rääkis Ševoldajeva.

FC Vorskla ja Sarajevo paremust tunnistama pidanud Flora lõpetas Meistrite liiga eelringi neljandal kohal. "Emotsioon on parajalt kehv, sest mõlemas mängus olime olukorras, kus me oleksime vabalt võinud lahkuda võitjatena. Vorskla vastu juhtisime 3:2, kui täna oleks meile 3:4 seisult penalti määratud, oleks lõpptulemus võibolla teistsugune," ütles peatreener.

Samas toob peatreener välja, et Meistrite liiga on naiskonnale hea proovikivi. "Mänguliselt ja taktikaliselt olid positiivsed mängud, suudame rahvusvahelisel tasemel võistelda küll. Kui võrrelda erinevate aastate kogemusi, siis tihti oleks sellest piisanud, et lüüa mõlemas mängus kolm väravat, praegu lihtsalt ei piisanud. Vaatame kõik momendid üle ja teeme vastavad järeldused," rääkis Ševoldajeva.

Flora naiskonna jaoks on euroteekond lõppenud, kuid koduses meistriliigas minnakse taas võistlustulle nädala pärast, 16. septembril, kui kodumurul võõrustatakse Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskonda.