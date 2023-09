Taas koondisekutse teeninud Tamm: juba meeskonda kuuluda on suur asi

Sinu jaoks on esmakordne niimoodi valikmängude eelses koondiselaagris olla. Kas see on natuke teistmoodi tunne ka kui muud kogunemised klubiga, noortekoondistega või see talvine koondiselaager?

Loomulikult, siin ikkagi mängitakse lõpuks tulemuse peale, standardid on kõrged. Isegi surve on natuke, et tulemust tuua, kõik ootavad seda, kogu Eesti rahvas. Loomulikult on väike pinge sees.

Sa oled pikalt oodanud seda võimalust, et koondisesse murda. Paraku on nii, et ühe õnnetus on teise õnn ja Rauno [Sappineni] vigastus sulle nii-öelda kindlamalt selle koha tõi. Sa oled ka varem olnud selle lävel, aga siis rikkus sinul vigastus selle võimaluse ära. Kuidas sa tahad ja loodad, et sinu jaoks see nädal kulgeks?

Üritan ise võimalikult palju sellest võimalusest võtta. Siin on vägevad mängud, Eesti parimad mängijad on siin kohal, [üritan] nende pealt õppida ja aidata meeskonda nii võimalikult palju, kui saan.

Mida sa ootad kodusest mängust Rootsiga laupäeval? Kõva vastane ja suur kodupublik?

Jah, mina ootan huviga. Seal on paljud mängijad Inglismaa kõrgliigast, keda muidu nädalavahetusel vaatad telekast, kõik tulevad siia kohale ja huvitav on näha seda tasemevahet, milline see tegelikult siis on.

Kui kindlalt sa loodad ise koondises kindlamalt kanda kinnitada, et sinuga ka edaspidi arvestataks? Kui palju sa arvad, et see nädal saab selles osas määravaks?

Ma ise võtan üks päev korraga. Juba olla siin, üks osa meeskonnast, on minu jaoks suur asi ja ma olen selle üle väga uhke ja õnnelik.