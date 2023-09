Jalgpallikoondis pidas EM-valikmängu eel avatud treeningu

Eesti jalgpallikoondis tuli esmaspäeval kokku septembri alguse EM-valikmängudeks Rootsi ja Belgiaga ning seda täiesti uudsetes oludes: mängunädala esimene treening oli kõigile jalgpallisõpradele avatud. Võimalust koondislaste treeningut oma silmaga kaeda kasutas mitukümmend nooremat ja vanemat jalgpallisõpra, lisaks jälgis treeningut pealt värske Pro-litsentsi kursus.

Uudne olukord rõõmustas ka jalgpallureid.

"Ma arvan, et väga lahe! Fännid saavad näha, kuidas me trenni teeme, mida me seal teeme ja eks see ka annab mängijatele ekstra motivatsiooni asju hästi teha," oli koondise keskkaitsja Joonas Tamm positiivselt meelestatud.

Rahva silme all treenimine eeldab pingutust kõigilt asjaosalistelt, kuid mingeid erakordseid meetodeid samas rakendama ei hakatud. "Meie teeme oma trenni edasi samamoodi nagu igapäevaselt, mina samuti. Mulle meeldib teha rasket tööd. Järjekordne päev, järjekordne trenn!" sõnas koondise ründaja Henri Anier.

Jalgpallikoondise kodumäng Rootsiga leiab aset laupäeva õhtul Tallinnas, Belgiaga mängitakse järgmine teisipäev võõrsil.