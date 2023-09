Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub laupäeval koduväljakul Rootsiga, Eesti Jalgpalli Liit teatas teisipäeval, et pileti on soetanud rohkem kui 10 000 pealtvaatajat.

"Oleme ühtne meeskond, koduseinte vahel, ma loodan, et tuleb staadion täis," ütles Anier. "[Noep] jättis staadionile hea energia ka - ise ootan huviga ja ootame kõik esimest mängu Rootsiga. Koondisega meil ei ole üldse kunagi ühtegi lihtsat mängu."

Anier liitus sel suvel Hong Kongi kõrgliigas mängiva Lee Mani meeskonnaga. "Jah, hat-trick tuli Aasias ära teha - kolmas riik ja mul on au seal olla eestlasena. Tung on suur ja eriti see vaba mängijate turg praegu, siiamaani ma tean mängijaid, kes on klubita. Õnneks sai mul see suhteliselt kiiresti otsus tehtud," ütles Anier.

"Huvi oli suur, mul oli huvi ka Aasias muudest riikidest, aga otsustasin sellise väljakutse vastu võtta, miskit uut jällegi - kultuur, inimesed, kliima. Toredad ja väga töökad kaks kuud on olnud, siiamaani mulle väga meeldib," lisas ründaja, kes lõi enda kõrgliigadebüüdis ka värava.

Ta ütles, et koduklubi on küll suhteliselt uus, aga eesmärgid on ambitsioonikad. "Sel aastal on meil eesmärk tulla meistriks. Klubi esimene Aasia Meistrite liiga kogemus on selja taga, see oli vägev. Võitsime kodus Bali Unitedit 5:1, Indoneesia meistrit, mis on väga korralik liiga, väga suur liiga ja siis mängisime eelmise aasta Aasia Meistrite liiga võitjaga Jaapanis nende kodus, mis oli väga kihvt kogemus," sõnas Anier.

"Kahjuks tuli kaotus vastu võtta, aga saime mängitud küll. Alagruppi veel ei saanud see aasta, aga eesmärk on suur. Klubil on potentsiaali jõuda alagruppi kindlasti ja selle nimel töö käib," lisas ründaja.