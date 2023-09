Tamm: ootan kaht rasket mängu, Rootsi ja Belgia on tugevad vastased

Tamm pidi juunikuised koondisemängud vahele jätma, aga ütles, et paus kasvatas tema nälga. "Paus on läinud päris pikaks koondisega, ootan huviga neid mänge, tahtmine on suur," ütles Tamm ERR-ile.

Laupäeval kohtutakse koduväljakul Rootsiga, järgmisel teisipäeval mängitakse võõrsil Belgiaga. "Ma ootan kahte väga rasket mängu, mõlemad on tugevad vastased. Rootsi ja kodus - kindlasti tahame tugevat tulemust. Nagu näitas Austria mäng, me suudame mängida selliste vastaste vastu, lihtsalt peame lõpuni vastu pidama ja pisidetaile muutma," ütles keskkaitsja.

Belgia koondis on eestlastele viimaste aastate jooksul väga tuttavaks saanud. "Oleme Belgiaga palju mänginud, aga samuti eelmine mäng Belgiaga näitas, et kui me suudame vältida lihtsaid eksimusi ja ei lase neil lihtsaid väravaid lüüa nagu eelmine mäng, siis oleme võimelised ka nendega mängima," ütles koondislane.

Tamm vahetas juulis koduklubi ja esindab järgmised kaks aastat Bulgaaria kõrgliigaklubi Plovdivi Botevi. "Minu jaoks oli kogu see periood üsna rahulik, ma vaikselt ootasin ja vaatasin, ja kui lõpuks tuli see pakkumine, millega ma rahule jäin, siis ma võtsin selle vastu," selgitas Tamm ülemineku protsessi.

"Üks põhikriteerium oli see, et tahtsin kaheaastast lepingut, seda mulle pakuti. Ja ka rahalised kriteeriumid olid need, mida me ootasime, nii et sellega läks kõik hästi," lisas koondislane. "Ma arvan, et vorm on praegu väga hea, olen järjest mänginud palju mänge, kõvasti trenni teinud, mängudes on läinud hästi ja arvan, et vorm on hea ja olen valmis."