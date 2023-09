Uuel kardirajal peetakse esimesed võistlused, ametliku avamiseni läheb aega

Pea kümneaastase töö järel on LaitseRallyPargis saanud valmis uus, rahvusvahelistele nõuetele vastav kardirada, mis on Baltimaade pikim, täpsemalt 1387 meetrit.

Rada on projekteeritud moel, et seda annaks kasutada mitmes versioonis. Rallipargi juhi Üllar Suvemaa sõnul on eesmärk luua Eestisse Baltikumi tippkardisõiduvõistluskeskus.

"See kardirada on sündinud väga väga pikkade sünnitusvaludega. Me alustasime selle projekteerimist juba kümmekond aastat tagasi. Selle projekti autor on Hermann Tilke büroo Saksamaalt. See on siis tunnustatud autospordiradade projekteerija," lausus Suvemaa ERR-ile.

"Väikeste EAS-i toetusrahadega õnnestus rajale eelmise aasta lõpus panna peale asfalt- ja teha proovisõidud. Suures pildis on eesmärk kasvata rajast välja ikkagi Baltikumi tippkardisõiduvõistlusrada. Saada siia FIA litsents ja korraldada suuri rahvusvahelisi üritusi."

Oma sõna on ehitustöödel sekka öelnud ka Soome rallisõitja Teemu Suninen. "Aegamisi on ka siin erinevaid ideesid tekkinud. Täna meil ongi kõnepruugis... Sunineni versiooni lahendus," lausus Suvemaa.

Kuigi uuel võistlusrajal peetakse juba esimesed võistlused, seisab palju tööd ees ja seetõttu ei toimu ka veel raja pidulikku avamist.

"See kompleks pole kaugeltki veel valmis. Meil on valmis küll rada, mille peal saab sõita, kuid et siin tõsiseid rahvusvahelisi võistlusi korraldada, on vaja siia ka hoonestust, muud infrastruktuuri," ütles Suvemaa. "See on täna veel kõik tegemata. Seetõttu selle võistlusega võistluskardiraja avamist veel ei pea."

Septembris toimuvad LaitseRallyPargi rajal kõik kolm koduste meistrivõistluste hooaja viimast võistlust.