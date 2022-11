ŠOKK | Saudi Araabia lõpetas MM-il Argentina pika kaotuseta seeria

Argentina hakkas mängu kohe algusest domineerima. Saudi Araabia mängis väga kõrge kaitseliiniga ning samuti oldi keskväljal väga tihedalt koos, et Argentinal poleks seal ruumi mängida. Argentina otsis pidevalt oma ründajaid pikkade pallidega kaitseliini seljataha.

Avavärav sündis 10. minutil, kui Saudi Araabia mängija tõmbas argentinlase karistusalas maha ning kohtunik määras penalti, mille Lionel Messi sisse lõi. Saudi Araabia proovis esimesel poolajal mitmel korral palli kasti toimetada, kuid midagi ohtlikku sealt luua ei õnnestunud.

Kolmel korral lõi Argentina avapoolajal veel palli väravasse, kuid kohtunik määras kõikidel kordadel suluseisu ning väravaid ei loetud. Avapoolaeg lõppes 1:0 Argentina eduseisul.

Teise poolaja algul tegi Saudi Araabia midagi sellist, mida ei osatud oodata. Viie minutiga löödi Argentinale kaks väravat. Viigivärava lõi Saleh Al-Shehri ning 2:1 juhtvärava Salem Al Dawsari. Pärast kahte ootamatut väravat oli mäng palju võrdsem.

Kohtumise lõpus survestas Argentina tugevalt Saudi Araabiat, kuid viigiväravat ei suudetud leida ning mäng kaotati 1:2 Saudi Araabile. Sellega lõppes Argentina pikk 36-mänguline kaotuseta seeria.

C Riik Vt Vk K P Koht C Riik Vt Vk K P K Saudi Araabia 1 0 0 3 1 Poola 0 0 0 0 2 Mehhiko 0 0 0 0 3 Argentina 0 0 1 0 4

Enne mängu:

Üheks favoriidiks peetav Argentina alustab finaalturniiri hiilgavas vormis: koondis pole kaotusekibedust tundnud juba enam kui kolm aastat, viimati jäädi kellelegi alla 2019. aasta juuli alguses, kui 0:2 kaotus Brasiiliale jättis Argentinale toonasel Copa Americal laeks kolmanda koha mängu.

Sellele järgnenud 36 võidetud või viigistatud matši sekka kuulub ka Lionel Messi ajastu esimene rahvusvaheline tiitlivõit; viimase aasta jooksul on Argentina võitnud üheksast kohtumisest kaheksa, sealhulgas juuni esimesel päeval toimunud nn Finalissima ehk Euroopa ja Lõuna-Ameerika meistrite vahel toimunud matš, kus alistati 3:0 Itaalia. Neli päeva hiljem oldi 5:0 üle Eestist, kõik väravad lõi tolles mängus Messi.

Kui eelmise aasta lõikes ei mahtunud Messi Ballon d'Or'i valimisel isegi 20 parema sekka, siis sellel hooajal on jalgpalliajaloo üks suurimaid staare olnud taas oma parimate päevade tasemel. Kõigi sarjade peale on ta Pariisi Saint-Germaini eest 19 mänguga löönud 12 väravat ja andnud 14 väravasöötu, koondise eest on tal selle aastanumbri sees 19 mänguga kirjas 17 väravat.

Kõik Saudi Araabia koondislased mängivad klubijalgpalli kodumaal, koguni 12 mängijaga on esindatud Aasia jalgpalliajaloo edukaim klubi, mullu neljandat korda Aasia Meistrite liiga võitnud Al Hilal.

Alates suve algusest on Saudi Araabia MM-finaalturniiriks valmistunud lausa kümne kontrollkohtumisega, millest võideti kaks, kui 1:0 alistati nii Island kui Põhja-Makedoonia. Väravatevaesus iseloomustas kõiki kõnealuseid matše: kolm neist lõppesid väravateta viigiga, üks värav löödi viies ja kaks väravat kahes mängus (mõlemad 1:1).

Lisaks neile kuuluvad C-alagruppi Poola ja Mehhiko, kelle mängust algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kell 17.30.