Rasmus Mägi jäi MM-iga rahule: meid tõi siia tark tegutsemine

"Ma arvan, et täna oli algus kiirem ja võib-olla veidi konkurentsivõimelisem kui varasemad jooksud. Aga tagakurvis jäin korraks kahe konkurendi vahele lõksu ja päris nii hästi viimased tõkked jalga ei tulnud," lausus Mägi ERR-ile.

"Aga täna oli kõigil - välja arvatud võib-olla Karstenil [kullaomanik Warholmil] - mõnevõrra raskem joosta. Ilmselt kõva eeljooksude ja poolfinaalide tase mängis kõigi jaoks pisut rolli."

MM-i esitust kokkuvõttes valdab teda siiski rahulolu. "See on olnud küllaltki raske hooaeg, mis algas põhimõtteliselt juba eelmisel augustil, kui vigastada sain," meenutas ta. "Kohe pidime alustama taastusraviga ja ega täpselt ei teadnud, kuidas väsimusmurrust tagasitulek sujub."

"Aga meil ei olnud ka teist alternatiivi. MM-i normi mul eelmisest aastast ei olnud, kuna see trauma rikkus hooaja lõpu ära. On olnud küllalt pikk ja kurnav ettevalmistusperiood, aga ma usun, et eelkõige targalt tegutsedes jõudsime siia välja ja kindlasti võib finaalikohaga rahul olla."

MM-i ettevalmistus päris libedalt ei kulgenud, sest paar nädalat tagasi hakkas teda häirima reielihas. "Kogu meeskond ja arstid, kes viimastel nädalatel minuga tegelesid... suur tänu neile!" tegi Mägi kummarduse taustatiimile.

"Võib-olla paar päeva enne võistluste algust oli mul endal vaja korraks välja elada, tühjaks saada, et päev enne võistlusi uuesti koguda ennast ja sealtmaalt läks paremaks."