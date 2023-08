Kalevi jahtklubi uus sadamakompleks sai nurgakivi

Maikuus alguse saanud Kalevi jahtklubi uue sadamahoone ehitus on jõudnud vundamenditöödest kõrgemale ja kolmapäeval oli õige aeg asetada paika hoone nurgakivi. Pikalt valminud plaan on lõpuks teoks saamas ja Kalevi jahtklubi kommodooril Tõnu Tõnistel on unistuse täitumise üle erakordselt suur rõõm.

"Siia tulebki täpselt selline kompleks, mida me igapäevaselt just suvel purjetamiseks vajame ehk korralikud riietusruumid, pesuruumid, saunad, puhkeruum, kus me saame tuule ja vihma eest varjus olla," kirjeldas Tõniste ERR-ile.

"Tegelikult tulevad meie sadamapersonalile korralikud ruumid. Tulevad purjespordikoolile ruumid ja tulevad purjetajatele hoiuruumid, kus oma purjeid ja varustust hoida. Ja tuleb ka purjetöökoda. Kuna purjetamine vajab sitkust ja vastupidavust, siis tuleb meile siia ka spordisaal."

Uus kompleks annab võimaluse Kalevi jahtklubile edukamalt ja kvaliteetsemalt suuremaid võistlusi korraldada nii, et kõigil oleks mugav. Samal ajal saavad nad pakkuda häid tingimusi seal pesitsevatele purjespordikoolidele ja jahtklubi liikmetele.

"Ega juba ainuüksi see, et seda võistlust saada, selleks ikkagi vaadatakse, kuhu purjetajad ise tahavad tulla ja kus on olemas see baas, kus mõnusalt läbi viia," lausus Tõniste.

Kompleks valmib eeldatavalt enne uue purjehooaja algust.