Vähemusse jäänud Inglismaa alistas Nigeeria penaltiseerias

Alagrupiturniiri kaotuseta läbinud Inglismaa ei suutnud Nigeeria vastu rohtu leida. Palli valdas rohkem Nigeeria, tehes ka rohkem pealelööke. Inglismaa sai siiski kirja rohkem lööke raamidesse – neli nigeerlannade kahe vastu.

Normaalaja lõpus jäi Inglismaa vähemusse. 84. minutil proovis Lauren James nigeerlannast Michelle Alozie'st mööda mängida, aga lõpuks Alozie kukkus ja James kukkus tema peale. Püsti tõustes astus inglanna vastase seljale.

Algselt näitas peakohtunik Melissa Borjas Jamesile kollast kaarti, kuid siis kontrollis videokohtunike tiim intsidendi üle ja VAR muutis otsust – kollane kaart tühistati ning James teenis punase kaardi ja pidi mängust lahkuma.

Kohtumine läks lisaajale, kus väravaid ei löödud ning seetõttu selgitati võitja penaltiseerias. Seejuures Nigeeria polnud kunagi varem MM-il penaltiseerias osalenud.

Alustuseks lõid mööda nii Inglismaa esimene lööja Georgia Stanway kui Nigeerial Desire Opranozie. Esimesena saatis palli väravasse Beth England, tema järel lööma asunud Alozie aga lõi palli tribüünidele. Järgnevad lööjad aga ei eksinud ja Inglismaa võttis penaltiseerias 3:2 võidu. Inglismaa mängijaist skoorisid Rachel Daly, Alex Greenwood ja Chloe Kelly, Nigeeria poolelt lõid palli väravasse Rasheedat Ajibade ja Christy Ucheibe.

Inglismaa läheb 12. augustil veerandfinaalis vastamisi Colombia ja Jamaica vahelise kohtumise võitjaga.

Enne mängu:

Inglismaa on üks kolmest naiskonnast, kes läbis tänavu alagrupiturniiri kaotuseta. D-alagrupis alistati esmalt 1:0 Haiti, seejärel samuti 1:0 Taani ning viimases mängus oldi 6:1 üle Hiinast. Nigeeria pääses B-alagrupist edasi teisena, mängides valitseva olümpiavõitja Kanada ning Iirimaaga väravateta viiki, ainus võit saadi võõrustaja üle, kui Austraalia alistati 3:2.

Valitsev Euroopa meister Inglismaa sai neli aastat tagasi MM-il neljanda koha. Ühtekokku mängitakse finaalturniiril kuuendat korda ja seni on nad alati vähemalt veerandfinaali jõudnud. Nigeeria aga pääses alles kolmandat korda alagrupist edasi, veerandfinaali on jõutud vaid korra – 1999. aastal.

Inglismaal ja Nigeerial on kirjas vaid üks omavaheline matš – 1995. aasta MM-il võttis Inglismaa 3:2 võidu. Märkimist väärib, et viimases neljas matšis, mis Nigeeria on MM-idel Euroopa naiskondade vastu mänginud, pole neil õnnestunud lüüa ühtegi väravat – saadud on üks viik ja kolm kaotust.

Inglismaa ja Nigeeria kaheksandikfinaali võitja läheb 12. augustil veerandfinaalis vastamisi Colombia ja Jamaica vahelise kohtumise võitjaga.