Austraalia naiste jalgpallikoondis tegi teleajalugu

The Seven Network teatas, et Austraalia ja Prantsusmaa pingelist penaltiseeriat, mis lõppes 7:6 austraallaste võiduga, vaatas ligi 7,2 miljonit austraallast. Cathy Freemani esitus 2000. aasta Sydney olümpial, kui ta võitis 400 meetrit jooksus kuldmedali, meelitas televiisorite ette väidetavalt rekordilised 8,8 miljonit vaatajat. Keskmiselt vaatas Austraalia-Prantsusmaa veerandfinaali 4,17 miljonit austraallast.

Veerandfinaali ülekande numbrid olid märkimisväärselt kõrgemad kui kaheksandikfinaalis, kus Austraalia võitis 2:0 Taani naiste jalgpallikoondist. Seda mängu oli vaadanud ligi 2,3 miljonit austraallast, mis oli sinnamaani 2023. aasta suurim näitaja.

Austraalia naiste jalgpallikoondis kohtub 16. augustil poolfinaalis Inglismaaga.