Laupäeval saab Pärnus näha klassikalisi vormel Estoniaid

Eesti ringrajasõit saab tänavu 90-aastaseks ning nädalavahetusel tähistatakse legendaarsete vormel Estoniate 65. sünnipäeva. Suur Võidusõit on tehnikaspordi huvilistele magnetiks juba pea kümme aastat ning Pärnu külje all asuv Porschering pakub ka tänavu suurepärase võimaluse nautida nii mootorrataste kui autode põnevaid starte.

Kindlasti on suursündmuseks Eesti parima motosportlase Hannes Soomeri rajaletulek. 25-aastase tippmehe eesmärk sel hooajal on läbi lüüa Saksamaa meistrivõistlustel, seda pealegi Eesti meeskonnaga. Viie etapi järel on Soomer teisel kohal.

"Just jõudsin [Eestisse]. Nüüd oleme siin Pärnus ja neljas nädal järjest võidusõite. Kõva tamp on taga, aga lahe on ka," ütles Soomer ERR-ile.

Soomer debüteeris juuli lõpus World Superbike sarjas, kus teenis 19. koha. "Eks ta oli selline raju nädalavahetus, raju minek. Kõik see toimus väga hilja, kogu see otsustamine. Praegu tagasi vaadates olid paar paha kukkumist, mis siiamaani annavad natuke tunda. Need oleks võinud ära olla, aga muidu oli omamoodi kogemus," sõnas motosportlane, kes ütles, et proovib nii palju Eestis võistelda, kui tal võimalik on.

Laupäeval on tegevust kogu päevaks. Esimesed stardid on kell 10, superbike'id stardivad kell 11.45. Kuus starti antakse ka võidusõiduautodele, kus osalevad ka ajaloolised vormel Estoniad.