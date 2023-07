Toijala OM-eelvalikturniirist: kindlasti on meil võimalus edasi minna

Audentese spordikeskuses treeninglaagris viibiv rahvusmeeskond oli täna saalis viieteistkümnekesi. Nädala lõpus lisanduvad Kerr Kriisa, Henri Drell ja pisut varem Kristian Kullamäe. Kui Maik-Kalev Kotsar jääb koondisesuvest eemale abiellumise tõttu, siis mitmed teised vajavad taastumisaega. Nende hulka kuuluvad Siim-Sander Vene ja Janari Jõesaar.

"Kahjuks meil on mängijad, kellel on pisivigastused ja nad vajavad taastumisaega. Nad ei ole valmis meiega liituma, aga meil on õnneks siin palju noort ja uut verd olemas. Arvan, et meil on väga huvitav sats ja võimeline mängima," rääkis peatreener Jukka Toijala.

Toijala sõnul on erinevad positsioonid kenasti kaetud, Kotsari eemalejäämisel on vaja pisut kaaluda keskmängijate kasutamist. "Üks variant on Tass ja Nurger, ka Kirves ja Taavi Jurkatamm mängivad. Teine variant on, et mängime pisut erinevalt. Et mängime kahe number "neljaga" ja vahetame palju kaitses, mis pakub teise variandi. Eks peab mõtlema."

Tass lõpetas klubihooaja Hispaanias seljavigastuse tõttu juba jaanuaris, käis mais operatsioonil ja kasvatab nüüd tasapisi koormusi. "Maik on väga kogenud ja väga osav korvialune mängija. Mina ja Rauno oleme rõõmsad, et saame vastutuse võtta ja kindlasti läheme täiega andma, mis meil on pakkuda," sõnas Tass.

Augustis toimuval kodusel turniiril on Eesti vastasteks Tšehhi, Põhja-Makedoonia ja Iisrael. Edasipääsuks on vaja olla kahe parema seas.

"Kindlasti on meil võimalus siit edasi minna, aga peame hästi mängima. Tšehhi on kogenud meeskond. Kas seal on Satoransky ja Vesely või mitte, neil on ikkagi kogemust. Neil on füüsiliselt vägev ja suur meeskond. Iisraeliga juba kohtusime ja teame, et seal on uus põlvkond astunud sisse. Neil on päris andekad mängijad, kes on Euroliigas ja NBA-s tasemel," märkis Toijala.

"Ma paar aastat tagasi tegin lolli vea ja seadsin liiga suured eesmärgid ja lõpetasime kolmandana. Jätan nüüd eesmärgid enda teada," muigas Tass.

Eesti koondist ootab enne Tondiraba Jäähallis peetavat turniiri ees kolm kontrollmängu, kui tuleval nädalal kohtutakse kahel korral võõrsil Ungari koondisega ning korra võõrsil MM-finaalturniiriks valmistuva Soomega.