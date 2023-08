Tass: selg on piisavalt terve, et Eesti koondist esindada

Eesti meeste korvpallikoondis alustab laupäeval kodust olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri. Hiljuti seljavigastuse tõttu operatsioonilaual käinud Matthias Tass ütles ERR-ile, et ei ole veel täiesti terve, kuid on valmis koondise eest väljakule jooksma.

"Tasapisi läheb paremaks. Ei saa öelda, et suurepärane seis oleks, aga on piisavalt hea, et Eesti koondist esindada," sõnas Tass. Ta ütles, et tunneb seljavigastust igapäevaselt, aga mängu ajal enam selle peale ei mõtle.

Taas vormi saamine on Tassi sõnul keeruline protsess, kuid tal on sellega juba kogemust. "See on mentaalselt ja füüsiliselt raske. Olen enne ristatisidemega põlves üheksa-kümme kuud väljas olnud, see on raske protsess, kui sa ei saa pikka aega midagi teha. Mul seljaga prooviti mittekirurgilisi variante, aga need ei toiminud ja pidin lauale minema. Lisasin ühe operatsiooni oma saldole juurde," ütles Tass.

Koduseks olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiriks valmistuv korvpallikoondis kohtus kolmapäeval kontrollmängus Soomega, kelle vastu pidi leppima 80:86 kaotusega.

Tass ütles, et koondis sai mängult head emotsiooni. "Saime hästi minema. Hoidsime head tempot ja mängujoonist terve esimese poolaja. Võib-olla teisel poolajal ei tulnud me samasuguse joonise või energiaga peale, kui mängu alguses tulime. Kaks erinevat poolaega oli meie mõttes," ütles ääremängija.

Eesti alustab turniiri laupäeval, esimeseks vastaseks on Tšehhi.