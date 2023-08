Albert triatlonist: mõned kõnnivad veel neli päeva trepist tagurpidi alla

Laupäeval toimus Tallinna Ironmani raames täispikk triatlon, mille võitis saarlane Villu Vakra. Esimese nelja sekka mahtusid ka Jaak Kimmel ja Kristo Prangel. Võitja ajaks oli kaheksa tundi ja 42 minutit.

Kuidas täispika triatloni lõpetanud end ränkraske katsumuse järel tunnevad? "Palju oleneb sellest, kui palju nad endast kätte said. Mõni mees kõnnib täna rahulikult baari ja nõuab külma õlle, mille peale ta on terve päeva mõelnud ja teised mehed kõnnivad veel kolm-neli päeva trepist tagurpidi alla," sõnas Albert ETV spordiuudiste stuudios. "Kui oled ennast tugevalt realiseerinud, tunned kindlasti veel järgmisel nädalal, et oled seda teinud."

"Esmaspäeval on kindlasti erinevatel triatloniklubidel postkastid täis inimeste e-maile, kes sooviksid kohe alustada triatlonitreeningutega, sest nägid oma tuttavat või sugulast inspireerivat starti tegemas. Murekoht tekib siis, kui peab selle nimel hakkama järjepidevalt tööd tegema. Võistlustulemus sõltub ikkagi sellest, kui palju sa suudad ära teha üsna lihtsakoelist tööd, aga igapäevaselt," sõnas Albert.

Mida soovitada inimesele, kes täispika triatloni läbimise vastu huvi tunneb? "Reaalselt tuleb esimese asjana kasuks ujumisoskus ja selle arendamine sellisele tasemele, et Ironmani raja suudaks läbida alla kahe tunni ja 20 minuti. Järgmine osa on rattasõidul, mida annab Eestis üsna edukalt treenida ja kõige lihtsam on jooksmine: paned sussid jalga ja astud uksest välja. Neid sujuvalt ja endale huvitavaks tehes kombineerides saab üsna vähest vaimujõudu kasutades eesmärgini liikuda," lisas Albert.