Vakra Ironmani võidust: maailma parim tunne!

Tallinna Ironmani esimene päev lõppes eestlaste kaksikvõiduga täispikal distantsil. Nii meestel kui ka naistel tuli läbida esmalt 3,8 km ujudes Harku järves, 180 km pikkune rattadistants sõideti 60 km ringil, mis suundus Harku järvest lääne poole. Lõpetuseks oli vaja läbida joostes maraton 10,5 km ringil, mis algas Rocca al Mare keskuse juurest. Esikoha pälvis Villu Vakra, kelle ajaks tuli kaheksa tundi ja 42 minutit. Ujumise läbis ta ühe tunniga, mille järel oli ta kaheksandal positsioonil. Rattasõidu lõpetas nelja tunni ja 26 minutiga, tõustes liidriks ning jooksudistantsile kulus kolm tundi ja 11 minutit, millega ta säilitas esikoha. Tema edu finišis teise koha saanud Jaak Kimmeli ees oli neli ja pool minutit.

"Maailma parim tunne on praegu, väga hea tunne," kinnitas Vakra. "Jooksurajal peab ikka päris pikalt ootama ja kannatama, et seal ikka tekib väga raskeid kohti. Ainukene mõte on, et saaks finišisse, aga see tunne. mis siin tuleb, on müstiline. Ma analüüsi ei teinud, sest välismaalaste osas ma ei tunne kõiki, aga eestlastest teadsin tugevaid. Just [Kimmeliga] ma teadsin, et meil läheb siin ragistamiseks. Aga mul ei olnud plaani siia esikoha peale tulla, vaid ma tulin ikkagi tegema, kui palju torust tuleb."

Eesmärgiga läbida distants alla üheksa tunni tuli neljandana finišisse Kristo Prangel, kes eelmisel aastal pidi oma eesmärgid käevigastuse tõttu sellesse aastasse üle tooma. Tema lõpetas ajaga kaheksa tundi ja 59 minutit.

"Ma jäin väga rahule. Ma ujusin selle, mis ma tahtsin ujuda, rattas tegin enam-vähem seda, mida ma pidin tegema ja jooks oli lihtsalt kannatamine. See tunne, kui sa oled Ironmani ära teinud, on kirjeldamatu. Ma arvan, et sellepärast tehaksegi täispikka nii palju," rääkis Prangel.

Pühapäeval läbitakse poolpikk distants ehk kõik alad tuleb jagada kahega, selle raames peetakse ka Euroopa meistrivõistlused.