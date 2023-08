Riismaa: kolme veerandajaga saab rahule jääda

Tugevalt alustanud Eesti läks juba poolajale 45:31 eduseisus ja suurendas viimasel veerandajal vahe korraks ka 22 punktile. Mängu lõpuks jäi tabloole eestlaste 17-punktiline võit.

"Ma arvan, et mäng läks meil väga hästi," rääkis 16 punkti visanud Joonas Riismaa. "Kolme veerandajaga saab väga rahule jääda, olime kaitses väga tublid ja meil oli päris hea visketabavus."

Eesti mängib Ungariga võõrsil ka reedel, 9. augustil võõrustatakse Soomet. Kohtumised on kontrollmängudeks 12.-15. augustil Tallinnas toimuvale Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniirile, kus Eesti vastasteks on Tšehhi, Põhja-Makedoonia ja Iisrael.

"Neljandal veerandajal lasime jala natuke liiga sirgu, kindlasti see on midagi, mida peame reedel vältima. Peamine asi, mida me peame reedeks parandama, ongi see, et peame olenemata skoorist mängu lõpuni pingutama ja mitte jalga lõdvaks laskma," sõnas Riismaa.