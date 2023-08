Neljakordne olümpiamedalist naaseb poja soovil võistlustulle

29-aastane Daley hüppas viimati vette Tokyo olümpiamängudel, kui ta võitis meeste 10 meetri tornihüppes pronksmedali. Daley sai Tokyos kaela ka kuldmedali meeste 10 meetri sünkroonhüpetes ning Londoni ja Rio olümpiamängudelt on tal ette näidata veel kaks pronksmedalit.

Lisaks olümpiamedalitele ka kolme MM-tiitli ja viie EM-tiitliga pärjatud Daley otsustas võistlustulle naasta pärast seda, kui ta külastas oma poja Robbiega USA olümpia- ja paraolümpiamuuseumit. "Tükk aega ütlesin endale, et olen spordiga lõpparve teinud ja ma ei kujutanud ette, et seda kõike uuesti teeksin. Olin kindel, et minu aeg basseinis oli läbi. Aga sealt muuseumist tulles minus midagi muutus. Ja siis mu poeg ütles mulle, et ta tahab mind olümpiamängudel näha. See süütas minus uue leegi," selgitas Daley.

"Ma ei tea, kas see on täiesti rumal mõte või mitte, aga mul on võimalus natukene lõbutseda ilma igasuguse surveta. Pariisi olümpiamängudeni on umbes aasta aega. Alates järgmisest nädalast hakkan taas treenima," lisas Daley.

Pooled 10 meetri sünkroonhüpete olümpiakohad on juba täidetud. Praeguseks on endale koha kindlustanud Prantsusmaa, Hiina, Mehhiko ja Ukraina sportlased. Järgmisel aastal Dohas toimuvatel maailmameistrivõistlustel jagatakse olümpiapileteid välja veel neljale sportlasele. 10 meetri tornihüppes on vabu kohti rohkem, MM-il teenivad olümpiapileti 12 sportlast.