Viis olümpiamedalit võitnud Briti sporditäht lõpetas karjääri

Juba Pekingi olümpial osalenud Daley võitis neli aastat hiljem kodustel mängudel Londonis 10 meetri tornihüpetes pronksi ja kordas sama Tokyo olümpial, sünkroonhüpetes on ta OM-ilt saanud nii kulla, hõbeda kui pronksi. Olümpiavõitjaks krooniti ta Tokyos koos Matty Leega, Pariisis oli tema paariliseks Noah Williams.

Daley lõpetas sportlaskarjääri juba pärast Tokyo olümpiat, aga otsustas mullu viieaastase poja Robbie palvel siiski jätkata. "Tükk aega ütlesin endale, et olen spordiga lõpparve teinud ja ma ei kujutanud ette, et seda kõike uuesti teeksin. Olin kindel, et minu aeg basseinis oli läbi. Aga sealt [olümpia]muuseumist tulles minus midagi muutus. Ja siis mu poeg ütles mulle, et ta tahab mind olümpiamängudel näha. See süütas minus uue leegi," selgitas Daley eelmisel aastal.

Pariisist naasis Suurbritannias armastatud ning avatseremoonial ka lippu kandnud Daley hõbedaga ning teatas esmaspäeval, et nüüd on vettehüpetega ühel pool. "Olen väga rahul, kuidas kõik on läinud. Alati on raske oma spordiga hüvasti jätta, aga usun, et on õige aeg. Tahan nüüd perega aega veeta," sõnas Daley, kelle sõnul tegi ta otsuse juba enne olümpiamängude algust.