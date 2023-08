Meeste korvpallikoondis sõitis Ungarisse 14 mängijaga

Kahest kontrollmängust Ungaris jäävad eemale Henri Drell, Matthias Tass, Rauno Nurger ja Kerr Kriisa. Peatreeneri Jukka Toijala sõnul jäävad mängijad eemale erinevatel põhjustel.

"Drellil on sel suvel olnud suurem koormus, kuna ta võttis osa NBA suveliigast ning otsustasime koos Henriga, et täismahus kontakttrennide ning mängudega alustab ta järgmisel nädalal," selgitas Toijala. "Matthiase puhul on operatsioonist taastumine võtnud pisut rohkem aega kui eeldasime ning ta treenib hetkel Eestis eriprogrammi alusel, kuid tuleval nädalal liitub taas koondise tegemistega."

"Nurger ei ole vigastusest täielikult taastunud. Ta proovis teha meiega trenni kaasa, kuid otsustasime koos Raunoga, et tema jaoks on ettevalmistusperiood läbi," jätkas Toijala.

"Kahjuks peab sama ütlema ka Kerr Kriisa kohta. Ta vigastas märtsikuus oma eelmise ülikooli Arizona eest mängides õlga ning kolm nädalat tagasi sai taas kerge trauma West Virginia treeningutel samale õlale. Kerr tuli Eestisse sooviga koondist esindada ning tegi meiega paar trenni kaasa, kuid kontakttrennis andis ta õlg taas tunda ning tegime koos mängija ja ülikooliga otsuse, et ta naaseb Ameerikasse," sõnas Toijala.

Eesti koondis kohtub Ungariga 3. ja 4. augustil. Järgmisel nädalal läheb Eesti vastamisi Soomega.

Eesti koondise koosseis Ungari vastu:

Taavi Jurkatamm, Mihkel Kirves, Kasper Suurorg, Hugo Toom, Kaspar Treier, Sander Raieste, Siim-Markus Post, Mikk Jurkatamm, Kregor Hermet, Gregor Kuuba, Leemet Böckler, Joonas Riismaa, Artur Konontšuk ja Kristian Kullamäe.