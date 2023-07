Judoka Grigori Minaškin lõpetas sportlaskarjääri

Minaškin esindas kaalukategoorias -100 kg Eestit nii 2016. kui 2020. aasta suveolümpiamängudel, 2016. aastal võitis ta Kaasanis EM-pronksi.

"Olen juba veteran, on mingid väikesed vigastused, aga midagi hullu mitte. On lihtsalt õige aeg lõpetada," tunnistas Minaškin intervjuus ERR-ile.

"Mul oli väga hea šanss MM-il hea tulemus teha, aga kahjuks juhtus nii, et kaotasin esimeses ringis ja kuna toetust pole, on väga raske jätkata. Meil käib olümpiakvalifikatsioon, ilma võistlemata ei ole võimalik OM-ile pääseda. See oli kõige suurem põhjus, miks otsustasin lõpetada. Muidu võiks veel olümpiani teha, aga jätkata on raske," viitas Minaškin rahalise toetuse puudumisele.

"Tean, et jätsin palju realiseerimata, potentsiaal oli suurem kui tulemused. Mõned medalid olid ikka, kõige tähtsam on täiskasvanute EM-pronks. Miinimumprogrammi olen täitnud, aga kahjuks ei tulnud rohkem," sõnas seitsme aasta tagune EM-pronks.

"Võtan praegu paar kuud puhkust, mõtlen, mis edasi saab. Loomulikult tahaksin judos jätkata. On poisse, kellega mul oleks huvi tegeleda - võib-olla jään judosse. Kui kõik tingimused on nende jaoks täidetud, näen, et meil on poisse, kes võivad tulevikus tipptasemel maadelda," lisas Minaškin, kes tänas lõpetuseks oma perekonda, sõpru, toetajaid ning treenereid.