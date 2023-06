Noormeeste U-17 koondis alistas Balti liiga avamängus leedulased

Eesti koondis asus kohtumist kiirelt juhtima, kui 3. minutil põrkas Aleksandr Lohmatov vastaste karistusalas leedulasest väravavahi Ernestas Lysionokiga kokku ning eestlased teenisid penalti. Penaltit realiseerima läinud meeskonna kapten Patrik Kristal lõi palli kindlalt värava alla nurka. Viigivärav sündis 25. minutil, kui Eesti koondise kaitsja Jevgeni Tšernjakovi puurilukule mõeldud sööt ebaõnnestus ning pall kaitsjast enda väravasse veeres.

Eesti lõi oma teise värava 36. minutil karistuslöögi järgsest olukorrast. Kristal tsenderdas palli värava alla, kus Tony Varjund peaga löögile pääses ning palli ristnurka suunas. 2:1 seisul mindi ka vaheajale.

Leedu koondis lõi 2:2 viiigivärava 72. minutil. Eesti kaitsjad blokeerisid vastaste järjestikused pealelöögid, kuid viimase löögi järel teenitud nurgalöök tõi leedulastele edu. Tagumisse posti tsenderdatud pallile sai Emilis Kirliauskas peaga vahele ning suunas nahkkera väravavahi selja taha. Eestlased viigiseisul kaua püsida ei lasknud, sest minut aega hiljem suurendati edu üheväravaliseks. Vasakult äärelt leidis Kristal värava all leedulaste tähelepanuta jäetud Varjundi, kellel piisas ühest pallipuutest, et nahkkera väravasse saata.

Mängu 4:2 lõppseisu vormistas vahetusest sekkunud Mait Eenmaa 88. minutil, kui ründaja Kristali söödu järel palli vasakust postipõrkest väravasse saatis.

U-17 koondise peatreener Marko Pärnpuu ütles pärast kohtumist, et on mängu ja võõrsil teenitud kolme punktiga rahul. "Alustasime kohtumist hästi. Saime esimesel poolajal kontrolli enda kätte ja tekitasime palju ohtlikke momente, lihtsalt ei suutnud kõiki realiseerida. Üldiselt olen esimese poolajaga väga rahul. Teisel poolajal hakkas vastane domineerima ja nad olid ohtlikumad, aga tõime jõudu juurde ja saime vasturünnakud toimima," ütles Pärnpuu.

Peatreener lisas, et reedel on koondist ees ootamas teistsugune vastane. "Kuna mängijad tulid lühikeselt puhkuselt ning neil on mängupraktikat küllaltki vähe, siis oli neile tänane kohtumine suur füüsiline proovikivi. Reedel ootab meid kindlasti teistsugune mäng, seega peame hoolega vaatama, kellele me puhkust või mänguminuteid anname," ütles Pärnpuu.

Teises avaringi kohtumises mängisid Soome ja Läti, kelle kohtumine lõppes seisuga 4:1 Soome kasuks. Eesti noormeeste teine mäng toimub reedel, 30. juunil kell 16.00, kui Eesti läheb vastamisi Läti eakaaslastega. Otseülekannet on võimalik jälgida Futbolas TV vahendusel.