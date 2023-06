Eesti naissulgpallurid läbisid alagrupid edukalt

Eesti naiste esireket Kristin Kuuba alistas üksikmängu alagrupiturniiri viimases kohtumises Kreeka sportlast Grammatoula Sotirioud 21:13, 21:16. Kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Kuubale kuulus H-grupi teine koht, mis viis ta neljapäeval peetavasse kaheksandikfinaali.

"Mängudega alagrupis võib enam-vähem rahul olla. Eile võinuksin võita, kuid seal mängisid pisidetailid. Hea, et Euroopa mängudel on alagrupid, kust teisena edasi pääsesin ning minu turniir jätkub," ütles Kuuba.

Naiste paarismängus pääsesid edasi Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel, kes alistasid 21:17, 21:7 Poola duo Dominika Kwasnik – Kornelia Marczaki. Kolmest matšist saadud kaks võitu andsid A-grupis teise koha ja pääsme neljapäeval toimuvasse veerandfinaali. Karl Kert jäi meeste üksikmängus kolmes setis 21:19, 13:21, 15:21 alla šveitslasele Tobias Künzile ja lõpetas alagrupi kolme kaotusega.

Poksis kaotas Stiven Aas meeste -80 kg klassi veerandfinaalis horvaadile Gabrijel Veocicile 0:5. Võidu korral oleks Aas lunastanud Pariisi olümpiamängude pileti. "Olen väga pettunud, et ei pääsenud olümpiamängudele. Üldiselt oli see väga hea ja tugev turniir, arvan, et näitasin korralikku tulemust. Olen uhke, et esindasin Eesti riiki väärikalt. Tahan eriti tänada oma treenerit treeningute eest, perekonda ja poksifänne toetuse eest. Sain palju õnnitlussõnumeid," võttis Aas turniiri kokku.

Meeste suusahüpete normaalmäe võistluses ei lasknud kehvad tingimused kolmapäeval medaleid jagada. Esimeses voorus sai tulemuse kirja 41 sportlast, mille järel võistlus katkestati ja lükati neljapäevale. Selleks hetkeks oli Eesti koondise liider Artti Aigro üheksandal kohal, ta sai 93,5 meetri pikkuse hüppe eest 114,4 punkti. Kaimar Vagul hoidis 25., Kevin Maltsev 36. ja Andero Kapp 41. kohta.

Meeste moodsas viievõistluses jäi Carl Robert Kallaste A-grupi poolfinaalis vehklemise boonusringi, 200 m vabaltujumise ja laserjooksu järel 1109 punktiga 18 võistleja seas viimaseks ja langes konkurentsist.

Neljapäeval on kavas naiste epeevehklemise võistkonnavõistlus, kus jagatakse välja Euroopa meistrivõistluste medaleid ja Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. Koosseisus Katrina Lehis, Nelli Differt, Irina Embrich ja Julia Beljajeva vehklev Eesti alustab kaheksandikfinaalist, mille vastane on Saksamaa.

Vibulaskja Robin Jäätma jätkab meeste plokkvibu duelllaskmisi veerandfinaaliga, kus ta kohtub slovaki Jozef Bošanskyga. Laskmises alustavad Peeter Olesk ja Nemo Tabur meeste 25 m kiirlaskmise kvalifikatsiooni, Andres Kull teeb kaasa meeste kaevikraja kvalifikatsioonis.