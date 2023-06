Räppo ja Sikk lõpetasid Euroopa mängudel neljandas kümnes

Thorn tõi Norrale triatlonilt teist päeva järjest võidu ajaga 1:46.50. Ta edestas finišijoonel ühe sekundiga Iisraeli triatleeti Shachar Sagivi ja kahe sekundiga šveitslast Adrien Briffodi.

Eesti triatleedid Henry Räppo ja Johannes Sikk olid 1,5-kilomeetrise ujumise ja 40-kilomeetrise rattadistantsi järel suures peagrupis, kuid lõpetasid vastavalt 31. ja 34. kohal. Räppo kaotas võitjale kolme minuti ja 21 sekundiga ning Sikk kolme minuti ja 46 sekundiga.

Räppo tunnistas võistluse järel, et 31. koht on tema jaoks pettumus. "Koht iseenesest ei loe nii palju, aga enesetunne oli kogu võistluse vältel nõrk. Ujumine õnnestus hästi ja rattarajale pääsesin liidergrupiga," alustas Räppo. "Intensiivsus oli seal nii suur, et ei olnud aega juuagi. Endale väga ebaloomulikult ei suutnud ma seal grupis tööd teha ja jäin lõpuks maha. Sõitsime seejärel umbes poole distantsist neljakesi ning jõudsime ette tagasi kümme kilomeetrit enne teise vahetusalasse minekut. Jooksuks olin energiast ja vedelikust tühi ning üritasin lihtsalt finišisse jõuda."

Sikk jäi oma võistlusega rahule. "Eks alati on asju, mis oleks saanud paremini minna, aga peamine on, et olin konkurentsis ja lõpptulemus on samuti hea. Energia taha seekord ei jäänud midagi, aga jooksu teiseks pooleks olid jalad lihtsalt läbi ja lõpp läks seetõttu päris raskeks," lausus Sikk.

Laupäeval, 1. juulil on Euroopa mängudel triatleetidele veel kavas segateatevõistlus, kus Eesti tiim ei osale.