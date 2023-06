Kuuba pidi Euroopa mängudel türklanna paremust tunnistama

Kuuba (BWF 48.) kaotas veidi üle tunni kestnud kohtumises 21:18, 17:21, 10:21 türklanna Neslihan Yigitile (BWF 62.).

Yigit on alagrupis võitnud mõlemad senised kohtumised, Kuubal on kirjas võit ja kaotus. Alagrupi viimases matšis läheb Kuuba vastamisi kreeklanna Grammatoula Sotiriouga (BWF 532.), kel on samuti kirjas võit ja kaotus.

Meeste üksikmängus sai Karl Kert (BWF 355.) teise kaotuse, jäädes portugallasele Bernardo Atilanole (BWF 85.) alla 21:15, 19:21, 12:21.

Euroopa mängude viimases kohtumises läheb Eesti esireket vastamisi Šveitsi mängija Tobias Künziga (BWF 143.).