Kivioja Euroopa mängude eel: rada on vähenõudlik, aga kiire

Nii eliitnaised kui -mehed võistlevad olümpiadistantsil. Naistele antakse start teisipäeval Eesti aja järgi kell 11 ning meestele kolmapäeval kell 11.

Kaidi Kivioja kannab numbrit 47 ning kokku on stardis 57 naist. Pärast Hispaanias Madridis peetud Euroopa meistrivõistluseid käis eestlanna Itaalias Livignos mäestikulaagris, mis läks hästi. "Mu vorm on hea ja olen valmis endast kõik andma," ütles Kivioja. "Rada on vähenõudlik, aga väga kiire ja konkurents on väga tugev nagu alati."

Henry Räppo võistlusnumber on 46 ja Johannes Sikul 51. Kokku on eliitmehi startimas 63. Räppo viimane start oli Lätis peetud Balti meistrivõistlustel, kus ta pälvis esikoha. "Peale seda on läinud hästi – jõudsime lühikese aja jooksul teha mitu kvaliteetset treeningut tagasilöökideta ja tunne on hea," ütles Räppo. "Võistlemissoov on suur ja starti lähen ootusärevana. Seekord ei piisa ainult tugevusest, vaid tuleb ka taktikaliselt targalt käituda."

Sikk lisas, et tore on startida natuke teises mastaabis võistlusel kui varem. Eestlase sõnul on ta võistluseks valmis.