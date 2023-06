Lisell Jäätma: mõtlesime esimeses seerias, et oleme finaali juba ära andnud

Pingeline oli juba poolfinaal, kus edu Türgi paari vastu tuli lisanoolte abil, kus otsustava soorituse tegi Robin. "Jah, aga see on ikkagi tiimitöö. Õeta ei saaks ma lasta," ei tähtsustanud Robin seda intervjuus ERR-iel üle.

"Ei saa öelda, et võitsime just sellepärast. Mõlemad lasid hästi. Suutsime õigetel aegadel kümnesse lasta. Õnneks suutsime ka ümberlaskmises paremini kui vastased."

Finaalis õnnestus alistada Taani paar ja taas lisanoole abil. "See oli väga pingeline," sõnas Lisell. "Mõtlesime esimeses seerias, et oleme selle juba ära andnud. Oleks pidanud maksimumi laskma, aga kõik läks hästi ja shoot-off ka."

Robini sõnul ollakse õega võistluse ajal sõbralikud. "Kui rikud teise tuju ära, siis rikud ka ise tiimitöö ära. Lõpuks kaotad," ütles ta. "Mulle meeldib õega lasta, sest tean, mida talle öelda, kui ta on pinges ja samamoodi oskab tema mind rahustada, kui vaja on."

Mõlemal seisab ees veel individuaalturniir, kus on jõutud veerandfinaali. Robin pidi selleks alistama taas taanlase Mathias Fullertoni, kellega ka segavõistkondade turniiri finaalis vastamisi oldi.

"Taani poisiga olen hästi palju koos lasknud," sõnas Robin. "Oleme head sõbrad ja iga kord, kui koos laseme, on hästi pingeline matš. Seekord oli ka. Õnneks võitsin ja see on sport."

Üks medal on juba käes. Kas see võtab pinget maha? "Võib-olla natuke ikka võttis pinget maha," nõustus Lisell. "Aga eks tahame oma maksimumi anda ja individuaalset medalit ka."

"Jaa, võttis kindlasti maha, aga enne siia võistlustele tulekud sõbrad ütlesid, et tahaks medaleid näha," lisas Robin. "Mul on üks veel minna."