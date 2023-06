Eesti naiste võrkpallikoondis jõudis pika lahingu abil Kuldliigasse

Geimid olid üsna eriilmelised. Näiteks esimene geim venis lausa 64 punkti pikkuseks, mille Austria lõpuks 33:31 võitis. Seejuures tuli Eesti välja 21:24 kaotusseisust ja jättis kasutamata kolm geimpalli (Austria kuus).

Teises geimis haaras Eesti kohe alguses kindla edu ja võitis lausa 25:11. Kolmas kaldus aga Austria kätte, kes 25:13 võiduga jõudis Hõbeliiga tiitlist ühe geimi kaugusele.

Eesti viis kohtumise siiski otsustavasse geimi, sest neljandas geimis haarati sarnaselt teisele geimile kindlalt ohjad, asuti juhtima 5:1, 10:4, 13:5 ja 20:8 ning võideti 25:12.

Viiendas geimis teenis Eesti seisult 3:3 viis punkti järjest, aga 11:7 pealt tulid austerlannad veel 11:10 peale. Viigini kodupubliku ees mänginud Austria siiski ei jõudnud ja Kertu Laagi rünnakulöögi järel võitis Eesti 15:12.

Laak tõi Eesti kasuks 25 punkti (+21), Nette Peit ja Merilin Paalo toetasid 17 punktiga (vastavalt +15 ja +13). Austria parim oli 18 punktiga Anamarija Galic (+16).

Enne mängu:

Eesti naiskond alistas laupäeval finaalturniiri poolfinaalis Portugali 3:1 ning jõudis esmakordselt Hõbeliigas finaali. Võit Portugali vastu oli seda magusam, et viimastel aastatel on Eesti neile alla jäänud. Portugaliga mängiti viimati eelmisel suvel samas liigas, tookord said eestlannad kodus kirja 1:3 kaotuse ja võõrsil 2:3 kaotuse. Täpselt samade skooridega kaotati Portugalile Hõbeliigas ka aastal 2021.

Finaalis on Eesti vastaseks alagrupist tuttav Austria, kes sai teises poolfinaalis 3:1 (25:21, 23:25, 25:23, 25:14) jagu B-alagrupi võitnud Montenegrost. Eesti pidas alagrupis Austria vastu kaks väga eriilmelist mängu. Kui kodusaalis võttis Eesti kindla 3:0 võidu, siis paar nädalat hiljem tunnistati võõrsil austerlannade 3:0 paremust. Mainimata ei saa jätta tõsiasja, et Eesti oli enne korduskohtumist koha finaalturniiril juba kindlustanud.

Hõbeliiga võitja teenib 50 000 eurot auhinnaraha ja pääseb järgmiseks hooajaks Kuldliigasse.

Eesti naiskonna koosseis finaalturniiril:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Merilin Paalo, Silvia Pertens, Nora Lember

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm