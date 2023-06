Orefice: pärast esimest geimi oleks olnud väga lihtne alla anda

"Ma ei suuda seda siiamaani uskuda. Mul on rõõm ja au selle naiskonna peatreener olla. Oleme tükk aega samm-sammult õiges suunas liikunud ja nüüd saame oma töö vilju nautida," ütles Orefice mängu järel.

"Kohtumine ise oli suurepärane, mõlemad naiskonnad olid heas hoos. Alguses olime natukene närvis, sest tundsime võidusurvet. Esimeses geimis jätsime neli geimpalli realiseerimata, aga järgmises geimis panime kohe oma paremuse maksma. Selle üle olen väga uhke, sest pärast esimest geimi oleks olnud väga lihtne alla anda," jätkas juhendaja.

"Enne viimast geimi ütlesin tüdrukutele, et nüüd mängige nii nagu oma südames ja kõhus tunnete. Lihtsalt mängige ja nautige. Kindlasti on see minu ametis oldud aja jooksul üks parimaid võite, aga mitte tingimata tulemuse, vaid pigem meie intensiivsuse, energia ja vaimse tugevuse tõttu. Tüdrukud näitasid kõva võitlusvaimu. See oli puhas võistkonna võit," lisas Orefice.

Eesti naiskond hakkab nüüd valmistuma augusti teises pooles toimuvaks koduseks EM-finaalturniiriks. "Tuletasin pidevalt tüdrukutele meelde, et Hõbeliiga on EM-iga võrreldes ikka väga lihtne. EM-i tase on ikkagi teisest klassist," märkis Orefice, kelle hoolealused kohtuvad Tallinnas toimuval alagrupiturniiril Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Slovakkia ja Hispaania koondistega.