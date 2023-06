Laak: teadsime, et väärime seda võitu ja oleme paremad

Et jõuda nende, Eesti võrkpalli jaoks ajalooliste hetkedeni, tuli Austria vastu mängitud finaalis mitte lasta pead norgu pärast 31:33 kaotatud avageim, tulla välja geimidega 0:1 ja 1:2 kaotusseisus olemisest ja pidada lõpuni vastu ligemale kaks ja pool tundi kestnud kohtumine. Aga siis oli see tehtud ja ülemeelikusel piire ei olnud.

"Ma arvan, et see on kindlasti üks paremaid mänge, mida mäletan. Aga mitte ainult võrkpalli kvaliteedi, vaid ka mängu intensiivsuse poolest," kiitis Eesti koondise peatreener Alessandro Orefice. "Meie energia oli väga kõrgel tasemel ja suutsime oma närve kontrollida. Sellises mängus on vaimne pool väga tähtis ja selle surve all näitasime väga head närvi."

Otsustavas viiendas geimis sai Eesti eduseisul 11:6 Austria neli punkti järjest, aga murrang jäi tulemata, Eesti pidas vastu ja finaali parimaks valitud Kertu Laagi löök lõpetas mängu. "Lõpuks oligi see, et unustame selle taktika täiesti ära, lihtsalt paneme. Ju siis meil oli jõudu natuke rohkem kui seal mõnel teisel kahemeetrisel mängijal. Üritas küll ja lõi küll kõvasti, aga me lõime natuke kõvemini," muheles Eesti koondise nurgaründaja Laak. "Teadsime, et väärime tegelikult seda võitu ja oleme paremad, seda on peatreener meile sisendanud juba algusest peale, juba eelmisest aastast, et uskuge, te ju oskate mängida. Eks seda on raske olnud omaks võtta meiesugustel tagasihoidlikel eestlastel, aga me oskame ja me oleme tugevad."