Kertu Laak: uskusime lõpuni, et suudame võita

Eesti juhtis kolme geimi järel 2:1, aga neljandas geimis olid juhtohjad Portugali käes. Vastast lahutas geimivõidust kolm punkti, kuid Eesti suutis vägeva lõpuga 14:22 kaotusseisu 26:24 võiduks pöörata.

"Hullumeelne mäng, viimane geim eriti," ütles nurgaründaja Silvia Pertens. "Noortel olid korralikud närvid. Kätriin Põld oli täna kindlasti meie parim mängija. Ta küll mängis umbes kümme punkti, aga pani viimases geimis õigel hetkel servid nii õigetesse kohtadesse, et vastane oli täiesti segaduses," muljetas diagonaalründaja Kertu Laak.

"Pärast teist geimi hakkasime kaitses logisema ja väsisime, mõnel meist läksid jalad krampi. Ma ei tea, kust see jõud tuli, aga me ei andnud kordagi alla. Uskusime lõpuni, et suudame võita," lisas Laak.

"Ma olen meie naiskonna üle väga uhke. Tänane võit on väga erilise tähtsusega," sõnas peatreener Alessandro Orefice, kellel jagus oma hoolealuse kohta ainult kiidusõnu. "Ma ei lakanud uskumast. Ütlesin tüdrukutele, et peame punkt-punkti haaval edasi võitlema ja vastased kinni püüdma. Ja nad tegidki seda. Olen selle üle eriti õnnelik, sest oleme koondises palju rääkinud võitjamentaliteedist ja agressiivsusest," märkis Orefice.

Pühapäeval läheb Eesti koondis Hõbeliiga finaalis vastamisi Austria või Montenegroga. Hõbeliiga võitja teenib 50 000 eurot auhinnaraha ja pääseb järgmiseks hooajaks Kuldliigasse.

Finaal algab kell 21.20 ning on nähtav ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.