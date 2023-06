Jäätma järjekordsest rekordist: ma ei oodanud seda üldse

"Ma ei oodanud seda üldse. Tundsin ennast hästi, et mõni lask oli selline natukene halvem, aga õnneks nooled läksid ikkagi kümnesse. Ma olen seda 150 nii kaua oodanud ja nüüd, et see finaaliväljakul tuli. See on super hea," rääkis Jäätma võistluse järel ERR-ile.

Jäätmale oli see kahe päeva jooksul teiseks rekordiks, reedel võttis ta enda nimele Eesti rekordi. "Eile oli ideaalne ilm ja tegin küll paar halba lasku, aga selle võrra pingutasin rohkem, et see rekordi tuleks."

Kui suurt medalipinget Jäätma tunneb? "Eks natukene ikka, aga ma ei keskendu sellele. Üritan teha oma parima. Kui tuleb, siis tuleb. Ja kui ei tule, siis on alati teine võimalus. Kuna vibulaskmine on selline ala, et sa ei tea kunagi, mis siin päev toob, siis ei oska ennustada ka."

Individuaalturniir jätkub kolmapäeval, kui veerandfinaalis on eestlanna vastaseks itaallanna Elisa Roner. "Homme laseme segavõistkonna võistlusel ja siis ikka trenni iga päev. Vibulaskmine on ala, kus ei tohi ühtegi päeva vahele jätta, muidu hakkavad käed kohe värisema."

Pühapäeval on Jäätma koos venna Robiniga võistlustules plokkvibu segavõistkondade võistlusel. Esimeseks vastaseks on Prantsusmaa. "Prantsusmaa on kindlasti väga tugev vastane. Teame, et eksida ei tohi ja teeme oma parima."